العين يستقر على «خطة الحسم»

معتز الشامي (دبي)

يؤدي العين حامل لقب الدوري، تدريبه الأخير على ملعب آل مكتوم بنادي النصر مساء اليوم، والذي يشهد وضع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها أمام الشارقة، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بينهما على لقب السوبر، في الساعة الثامنة والنصف مساء غد على نفس الملعب.

ويسعى الجهاز الفني للوقوف على جاهزية العناصر المتوقع الدفع بها في لقاء الغد، ووضع «خطة الحسم» في ضوء ارتفاع المستوى الفني لجميع العناصر، خصوصاً عناصر التشكيل الأساسي لـ «الزعيم»، الذين تألقوا خلال مباريات الدوري مؤخراً، إضافة إلى عودة بعض الأسماء بعد ابتعاد بداعي الإصابة، حيث استعاد «الزعيم»، يحيى نادر وخالد البلوشي بينما لا يزال الكولومبي أربوليدا وسعيد جمعة، يمارسان تدريبات منفردة للحاق بالتدريبات الجماعية، ومن ثم بحث إمكانية دخولهم لتشكيلة الفريق مستقبلاً.

ويعيش العين حالة فنية ومعنوية عالية، في ظل الالتفاف والجو الأسري المحيط بالفريق، خاصة وأن إدارة شركة الكرة توجد بشكل مستمر مع الفريق، كما شهد التدريب الأخير للفريق في العين، السماح بحضور الجماهير لدعم ومؤازرة اللاعبين، قبل السفر إلى دبي لدخول المعسكر المغلق.

وكان الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب بالنادي، قد حضر جانباً من الحصة التدريبية الأخيرة للفريق أول أمس، وامتدح روح الانتصار التي بدت العنوان الأبرز لأداء الفريق خلال مواجهاته الأخيرة، ودعا الجميع إلى الاستمرار على نفس النهج، متمنياً للفريق التوفيق في مباراة «السوبر».

على الجانب الآخر، أكد الكولومبي أربوليدا مدافع العين، الذي لا يزال ينفذ برنامجاً تأهيلياً بعد جراحة وتر اكيليس التي خضع لها، على ثقته في زملائه اللاعبين، وروحهم القتالية العالية، في تحقيق الفوز بلقب «السوبر»، ليكون بمثابة البداية القوية للعودة لمسار الانتصارات المتتالية، على أمل الاقتراب من حسم لقب الدوري للموسم الجاري، مشيراً إلى أن هدف العين دوماً هو المنافسة على الألقاب والوصول لمنصات التتويج.

ووجه أربوليدا كلمة لجماهير «الزعيم»، مطالباً بضرورة تقديم المساندة اللازمة والدعم الكامل بالحضور للملعب وتشجيع اللاعبين خلال المباراة، التي ستكون أمام فريق كبير ومنافس قوي بطبيعة الحال، وتابع: «سأكون مشجعاً للعين في المدرجات، ولزملائي اللاعبين، وهو فخر كبير بالتأكيد، فنحن عائلة واحدة في كل الظروف، وزملائي اللاعبين قادرون على إسعاد الجماهير دائماً وأبداً».

وشدد أربوليدا على أنه يواصل التأهيل من أجل اللحاق بالفريق، مشيراً إلى ثقته في استعادة كاملة لياقته ومستواه، في ظل المساندة الكبيرة التي يلقاها سواء من زملائه اللاعبين، أو من أسرة نادي العين، ومن الجهازين الفني والإداري، وأشاد بحالة التوحد الحالية حول الفريق، متمنياً أن ينجح «الزعيم» في تحقيق اللقب المهم الذي جاء في توقيت مناسب من مسيرة المنافسة خلال الموسم.