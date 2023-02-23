«جراف الجديدة» تتصدر المشهد في «تنس دبي» من دون طبيب نفسي

مراد المصري (دبي)

تبحث بطولات سوق دبي الحرة لتنس السيدات عن بطلة جديدة للمرة الخامسة على التوالي، بعدما ودعت اللاتفية يلينا أوستابينكو المنافسات بالخسارة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا في دور الـ 16 من المنافسات.

ومنذ نجحت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا من الاحتفاظ بلقب عامي 2017 و2018 على التوالي، فإن المهمة أصبحت أصعب على حاملة اللقب في النسخ التالية. ففي عام 2019، صعدت بطلة جديدة وهي السويسرية بليندا بنشيتش، ولم تنجح اللاعبة من البقاء على القمة، فذهب اللقب في عام 2020، إلى سيمونا هيليب التي كانت بدورها خسرت اللقب بعد تحقيقه عام 2015، ثم في عام 2021، لم تنجح حاملة اللقب هيليب من الاحتفاظ به، لتصعد الإسبانية جاربيني موجوروزا، وفي العام الماضي تفوقت اللاتفية يلينا أوستابينكو لتحصد اللقب، قبل أن تسقط مرة أخرى، بانتظار أن تشهد دبي صعود لاعبة أخرى غير مكررة للعام الثاني على التوالي على منصة التتويج.

خسارة أوستابينكو جاءت مستحقة ربما، بالنظر لأنها واجهت البيلاروسية أرينا سابالينكا التي يمكن اعتبارها أفضل لاعبة تنس في العالم بالوقت الحالي، وهي التي حققت لقب بطولة أستراليا المفتوحة، ورفعت رصيدها إلى 13 انتصاراً دون أي خسارة في 2023، بعدما قلبت تأخرها إلى فوز على يلينا أوستابينكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 2 - 6 و6 - 1 و6 - 1، وتطمح للفوز بلقبها الثالث عشر في جولة محترفات التنس العالمية.

واعتبرت سابالينكا، أن غياب لاعبات مثل الألمانية شتيفي جراف والأميركية فينوس ويليامز، يجعل المنافسة على الألقاب مفتوحة للجميع دون وجود هيمنة من لاعبة بعينها، مع اعترافها أن جراف من اللواتي تقدرهن كثيراً، وتتمنى السير على خطاهم.

وكشفت سابالينكا، في وقت سابق، أن تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، جاء بعد تخليها عن طبيبها النفسي، وقالت: «اكتشفت أنه لا يوجد أي شخص يفهمني كما أفهم نفسي، لذلك قررت العمل مع نفسي، دون إغفال الدور المهم للجوانب التدريبية والتحضير البدني وغيرها، مع التركيز التام على الصعيد النفسي ومعرفتي كيف يجب أن أخوض المنافسات».