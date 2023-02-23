الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الرمس

إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الرمس
23 فبراير 2023 21:59

 
رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
تكريم الفائزين بتحدي رأس الخيمة للابتكار
«الطوارئ والأزمات» تنظم تمرين HazMat-12


أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي، برئاسة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي.
ونص القرار رقم 4 لسنة 2023 على عضوية كل من عادل جاسم لحبيشي النعيمي، وجاسم محمد كاسين الشحي، وخالد عبدالله البدو الشحي، وأحمد علي إبراهيم الطنيجي، وجاسم محمد الشحي، وأحمد عبدالله الجلعه، وعبيد محمد اشتري، ومنى محمد التاجر، وأسماء محمد الشحي، ومحمد علي لحسيني الطنيجي.
وحسب القرار يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته، بناءً على طلب الرئيس، كما يرى ذلك مناسباً، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة النادي ونشاطاته والمصادقة على ميزانيته السنوية، كما يرفع تقاريره إلى رئيس النادي.
ويستمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخه، كما يستمر بعد انتهاء مدة عضويته بأداء مهامه، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو تجديد مدة عضويته.
ويلغى أي قرار سابق إلى الحد الذي يخالف فيه أحكام هذا القرار، ويسري مفعوله من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة.
وتقدم سالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس النادي، على الثقة الغالية في أعضاء المجلس، مؤكداً استكمال ومواصلة مسيرة النادي والعمل الدؤوب على إبراز وتحقيق أفضل الإنجازات والازدهار لخدمة أبناء مدينة الرمس والمناطق المجاورة، وتفعيل الدور الرياضي والثقافي، من أجل المواكبة والتطوير.
ومن المنتظر عقد الاجتماع الأول بعد التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة لتوزيع الحقائب الإدارية والمهام.

رأس الخيمة
الرمس
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
الإمارات
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
اليوم 15:43
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©