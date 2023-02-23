افتتاح مبهر لـ «مونديال القدرة» في «قصر الإمارات»



عصام السيد (أبوظبي)



ثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا، الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في توفير كافة أشكال الدعم لرياضة الفروسية بشكل عام، والقدرة بشكل خاص، وذلك خلال حفل افتتاح بطولة العالم للقدرة في فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

وقال الريسي خلال كلمة الافتتاح، إن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة ترسخ مكانتها بأفضل المعايير والممارسات، لافتاً إلى أن العاصمة أبوظبي أضحت الوجهة الأولى للأحداث العالمية في المجالات كافة.

وأضاف: إن الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لرياضة الفروسية بشكل عام والقدرة بشكل خاص، أسهم في وصول هذه الرياضة إلى مكانة عالية غير مسبوقة، بفضل الدعم الكبير من «فارس العرب»، واهتمامه بتوفير كافة سبل النجاح لهذه الرياضة.



وقال: حصلت البطولة على دعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الرئيس الشرفي للبطولة، وذلك من اللحظة الأولى لتقديم ملف استضافة هذا الحدث العالمي، وحتى إعلان الاتحاد الدولي للفروسية، حصول قرية بوذيب على شرف تنظيم البطولة للمرة الأولى، بتوفير كافة سبل النجاح، لتقديم الإمارات نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ بطولات العالم.

وأضاف: قرية بوذيب قادرة على تنظيم بطولة استثنائية بمواصفات غير مسبوقة، خاصة أن دولة الإمارات تملك سمعة طيبة في تنظيم كبرى البطولات العالمية، بينما البنية التحتية التي تتميز بها قرية بوذيب الدولية تجعلها مؤهلة لتقديم بطولة رائعة بمشاركة 126 فارساً وفارسة من 36 دولة.

وقال: ثقة الاتحاد الدولي للفروسية كبيرة باستضافة ونجاح الحدث العالمي في أبوظبي، موطن البطولات العالمية، على أعلى مستوى وأفضل صورة، ونتمنى التوفيق لجميع الفرسان بشكل عام، وفرسان الإمارات بشكل خاص في تحقيق اللقب العالمي.

وجاء حفل الافتتاح أنيقاً، استهل بالسلام الوطني، وتقديم طابور العرض للدول المشاركة، وعروض استعراضية متنوعة للخيول، مستلهمة من تراث الإمارات ورياضة الفروسية، بالإضافة إلى عروض طائرة «الدرون» المبهرة، والألعاب النارية.

ويشارك في الحدث الذي ينظمه اتحاد الفروسية، 125 من نخبة الفرسان والفارسات من 36 دولة، يتنافسون ضمن منافسات الفردي والفرق، بحيث يتكون كل فريق من 5 فرسان، وينطلق السباق من قرية بوذيب الدولية للقدرة بالختم في أبوظبي لمسافة 160 كلم.

وفازت الإمارات بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 2022، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، من 20 إلى 25 فبراير الجاري، تعزيزاً للمكانة الريادية للإمارات وأبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.