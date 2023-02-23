مباراتان لبني ياس في ختام تمهيدي «عربية الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

يواجه بني ياس فريق الوكرة القطري مساء الجمعة على صالة استاد نادي القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية، في «الجولة الرابعة» لمنافسات «بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة»، قبل أن يختتم مشوار الدور الأول «التمهيدي» في مواجهة المصافي الشمالي العراقي مساء السبت المقبل.

وتحتضن العاصمة المصرية القاهرة البطولة العربية للأندية، بمشاركة 12 نادياً بعدما تقلص عددها، إثر انسحاب 4 أندية قبيل انطلاق البطولة، وتلعب جميع مباريات البطولة باستاد القاهرة الدولي.

ودشن «السماوي» المتوج مؤخراً بدرع الدوري المحلي للكرة الطائرة لموسم 2022- 2023، مشواره بالفوز على خيبل اليمني 3- صفر في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى خسارتين أمام الأهلي المصري، والسيب العماني 0- 3، على التوالي في الجولتين الثانية والثالثة.

ووضعت قرعة البطولة فريق بني ياس في المجموعة الثانية إلى جانب الوكرة القطري، وخيبل اليمني، ومصافي الشمال العراقي، والسيب العماني والأهلي المصري.

ويقام الدور الأول من البطولة العربية للطائرة بنظام الدوري من دور واحد، وتتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وفي الدور ربع النهائي يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث في المجموعتين، على أن تتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي، في الطريق إلى النهائي المقرر 3 مارس المقبل.