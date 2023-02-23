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السفن الشراعية تبحر في شواطئ دبي

السفن الشراعية تبحر في شواطئ دبي
23 فبراير 2023 21:22

 
دبي (الاتحاد)

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يغلق الجمعة باب التسجيل لمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت ضمن فعاليات الموسم الحالي.
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة تتابع عن كثب التقارير الخاصة بالإرصاد الجوية على رأس الساعة من أجل إنجاح التظاهرة المرتقبة، مشيراً إلى أن النشرة البحرية مبشرة بحالة بحر تناسب طبيعة السباق، والذي يتوقع أن يجمع نخبة النواخذة والبحارة في بروفة حقيقية وكبيرة لعرس سباق القفال 32 والذي يقام شهر مايو المقبل. 

دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
السفن الشراعية
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