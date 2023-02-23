700 لاعب في دولية فزاع لـ «أصحاب الهمم»



رضا سليم (دبي)



كشفت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم تفاصيل النسخة الرابعة عشر للحدث الذي سينطلق الأحد المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 700 لاعب ولاعبة يمثلون 66 دولة في النسخة الرابعة عشرة «الجائزة الكبرى - دبي 2023» المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بنادي دبي لأصحاب الهمم، وكشفت فيه عن رعاة الحدث وهم هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، قناة دبي الرياضية، هيئة الصحة بدبي، شركة ماي دبي، مستشفى سليمان الحبيب، شرطة دبي، مطارات دبي، مستشفى آدم فيتال، دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، هيئة دبي للثقافة والفنون، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بلدية دبي، الدفاع المدني دبي، ابيلتي لايف.

حضر المؤتمر محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم وممثلي الرعاة والشركاء.

وأكد جلفار أن استمراية استضافة بطولات فزاع تحقق رؤية قيادتنا الرشيدة التي ظلت تحفزنا لتقديم العديد من المبادرات لمزيد من الابداع والتميز، والتي ظلت ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة أصحاب الهمم.

ووجه جلفار الشكر إلى راعي الحدث سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه واهتمامه الكبيرين بـ «أصحاب الهمم»، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كافة الأصعدة ومجلس دبي الرياضي ورعاة النسخة 14.

ووجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعم ومتابعة سموه لكل تفاصيل بطولات فزاع، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير مستوى البطولات من الناحيتين الإدارية والفنية، حيث باتت بطولات دبي الدولية لأصحاب الهمم الخيار الأول لكل مدرب ولاعب من مختلف دول العالم.

ووصف العصيمي هذه النسخة بـ«الاستثنائية» والتي تشهد أكبر مشاركة من اللاعبين واللاعبات في السنوات الأخيرة لإضافة إلى عدد الدول، وهى محطة مهمة للتأهل لـ«بارالمبية باريس 2024»، مما يؤكد مكانة بطولات فزاع الريادية كأقوى بطولات «أصحاب العالم» في العالم.

وكشف العصيمي أن أولى بطولات 2023 ستشهد أكبر ورش تصنيف طبي من المشاركين من الإعاقات الحركية والعضوية، بالإضافة إلى تصنيف الإعاقة البصرية، والذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه رياضة «أصحاب الهمم» في العالم خلال السنوات الأخيرة.