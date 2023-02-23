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الرياضي

100 لاعب ولاعبة في «تصنيفية الدارتس»

100 لاعب ولاعبة في «تصنيفية الدارتس»
23 فبراير 2023 19:28

 
دبي (الاتحاد)


ينظم اتحاد الدارتس يومي السبت والأحد المقبلين، البطولة التصنيفية الثانية بفندق ميدان بدبي وتشمل فئتي السيدات والرجال المواطنين والمقيمين، في الفردي ومن المتوقع أن يشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة، وخصص اليوم الأول للأدوار التمهيدية، فيما تستكمل البطولة في اليوم التالي بالأدوار النهائية على أن يتم حفل توزيع الجوائز عقب انتهاء المنافسات مباشرة، ورصد الاتحاد جوائز لأصحاب المراكز الأولى بجانب الكؤوس والميداليات.
وطبقاً لنظام اللعب ستقام مسابقة السيدات من 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات بينما فردي الرجال للمواطنين والمقيمين سيكون الدور التمهيدي 7 أشواط والدور نصف النهائي 9 أشواط والنهائي 11 شوطاً.

 

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وأكد خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد أن هذه البطولة هي الثانية هذا الموسم، حيث أقيمت البطولة الأولى الشهر الماضي ولدينا في اجندة الاتحاد 4 بطولات تصنيفية، وستقام البطولة الثالثة يومي 27 و28 مايو المقبل ثم الرابعة في نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى البطولة المفتوحة التي ستقام خلال شهر أكتوبر وتختتم بطولات العام ببطولة الماستر يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.
وأضاف: الهدف من هذه البطولات هو الكشف عن قاعدة كبيرة من الممارسين، بالإضافة إلى تأسيس نواة لمنتخب يمثل الإمارات في البطولات العربية ولدينا استراتيجية لعمل الاتحاد، خلال هذه المرحلة، وهناك أهداف كثيرة أخرى منها عمل شراكات مع المجالس الرياضية لتنظيم البطولات وضع اللعبة ضمن أجندة المجالس في كل بطولاتها، وهو ما يساعد على انتشارها في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات على أرض الإمارات وهذه الرياضة من الرياضات الشعبية في عدد من دول آسيا.
وأوضح أن أهداف الاتحاد أيضاً هو نشر اللعبة في المدارس في ظل أن رياضة الدارتس لا تحتاج سوى لوحة وسهام قصيرة ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة، ولكنها من الألعاب التي تساعد على التركيز وصفاء الذهن واللعبة منتشرة في 80 دولة حول العالم، مسجلين في الاتحاد الدولي للعبة الذي ينظم عدداً كبيراً من البطولات سنوياً، مشيراً إلى أن الطموح الذي نسعى إليه في المستقبل استضافة بطولة عالم على أرض الإمارات، ونحن لدينا المنشآت العملاقة والخبرات الإدارية في التنظيم.

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