«المحكمة الألمانية» ترفض عودة أوباميكانو

برلين (د ب أ)

يفتقد فريق بايرن ميونيخ، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، خدمات مدافعه دايو أوباميكانو، في لقاء الفريق المقبل أمام ضيفه يونيون برلين، يوم الأحد القادم، بعد رفض الطعن الذي تقدم به النادي ضد قرار إيقافه لحصوله على بطاقة حمراء.

وتلقى أوباميكانو بطاقة حمراء خلال خسارة بايرن 2 / 3 أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الماضية لبوندسليجا، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ليقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إيقافه مباراة واحدة.

وتقدم بايرن باستئناف أمام المحكمة الرياضية باتحاد الكرة الألماني، التي أيدت الحكم الأصلي، اليوم الخميس.

وأوضحت المحكمة أن القرارات الصادرة عن حكام المباريات، محمية في جميع أنحاء العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولا يمكن إبطالها، إلا إذا تم طرد لاعب على سبيل الخطأ أو إذا أظهرت أدلة جديدة بالفيديو تثبت عدم ارتكاب اللاعب للخطأ، وهما الشرطان اللذان لم يتوافرا في تلك الواقعة.

يُذكر أن بايرن، حامل لقب بوندسليجا في المواسم العشرة الأخيرة، يتصدر ترتيب البطولة حاليا برصيد 43 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه فريقي بروسيا دورتموند ويونيون برلين، المتساويين معه في نفس الرصيد من النقاط.