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سباقات فورمولا1 تدخل معترك السيدات في أبريل

سباقات فورمولا1 تدخل معترك السيدات في أبريل
23 فبراير 2023 19:12

لندن (د ب أ)

تنطلق النسخة الأولى من بطولة سباقات سيارات فورمولا1- للسيدات في 28 أبريل القادم بالنمسا، حيث تم الإعلان عن جدول السباقات لهذا الموسم، الذي يتضمن 21 سباقاً. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن الموسم الافتتاحي لتلك السلسلة الجديدة، تحت اسم أكاديمية فورمولا1، سوف يُقام في سبعة مضامير، بمعدل 3 سباقات في كل مضمار. 

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ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة السباق الختامي للموسم، في أكتوبر القادم، على هامش سباق الجائزة الكبرى الأميركي ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا1- للرجال.
وتشارك 5 فرق في البطولة، حيث يضم كل فريق 3 سيارات، ليتم تشكيل شبكة مكونة من 15 متسابقة، وتدعم فورمولا1 كل سيارة بميزانية قدرها 130 ألف جنيه إسترليني، مع مطالبة كل سائقة بتغطية نفس المبلغ، ويتكفل الفريق بباقي التكاليف. 

وتم الإعلان عن 6 سائقات حتى الآن - حيث كانت من بينهن البريطانية جيسيكا إدجار 17 عاماً، وكذلك مواطنتها آبي بولنج 19 عاماً، اللتان تنافستا في بطولة (دبليو سيريس) لسباقات السيارات. 

كانت بطولة دبليو سيريس، التي تم إطلاقها عام 2019 للنساء فقط، قررت عدم إقامة المسابقة هذا العام وسط معاناتها من مشاكل مالية ضخمة، ليصبح مستقبلها محل شك كبير. جدول سباقات بطولة (أكاديمية فورمولا1) النمسا (سبيلبرج) 29-28 أبريل إسبانيا (فالنسيا) 7-5 أمايو إسبانيا (برشلونة) 21-19 مايو هولندا (زاندفورت) 25-23 يونيو إيطاليا (مونزا) 9-7 يوليو فرنسا (لو كاستليه) 30-29 يوليو الولايات المتحدة (أوستن) 22-20 أكتوبر.

فورمولا 1
برشلونة
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