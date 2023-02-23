مولانو بطل «المرحلة الرابعة» من «طواف الإمارات»



دبي (الاتحاد)



فاز الدراج الكولومبي سيباستيان مولانو من «فريق الإمارات»، بلقب مرحلة «دبي»، الرابعة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر إلى 26 فبراير الجاري.

وانطلقت المرحلة الرابعة من الشندغة، وصولاً إلى دبي هاربور، لمسافة 174 كم، حيث قطع الدراج سيباستيان مولانو المسافة بزمن بلغ 3:50:01 ساعة، متقدماً على منافسيه الهولندي أولاف كوي دراج «جامبو ﭬيزما»، والأسترالي سام ويلسفورد «دي إس إم»، بأربع ثوانٍ.

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة» لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية «شركة النخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل الهولندي أولاف كوي على القميص الأخضر برعاية «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، وتُوج بالقميص الأسود برعاية «أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج «ابليسين ديكونينك».



توّج الفائزين عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعبدالله بن حبتور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية «شمال القابضة» الشركة المالكة والمطور الرئيسي لمشروع «دبي هاربر»، وبيتر إبراهام ممثل الشركة العالمية القابضة، ومحمد راشد الرئيس التنفيذي للمشاريع في نخيل، ونيل لاينز ممثل أودي «النابودة للسيارات»، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال المتصدر العام للسباق وحامل القميص الأحمر، ريمكو إيفينبول دراج فريق «سودال كويك ستيب»: إن ارتداء القميص الأحمر له قيمة خاصة بالنسبة لي، ومررنا بالعديد من المعالم الرئيسية في دبي في تحدٍ قوي، ولكن انتهت الأمور بشكل رائع، وشعرت بالارتياح في ساقي بعد الأمس، وحاولنا الفوز بالمرحلة مع تيم ميرلير، لكن لكوني مرتدياً قميص المتصدر، لم أستطع تحمل أي مخاطر قد تعرضني لخسارة الصدارة.

وفي حديثه بعد الفوز بالمرحلة الرابعة من طواف الإمارات للرجال، قال سيباستيان مولانو: سعيد بالانتصار الذي تحقق لي ولجميع أعضاء الفريق المشاركين، إنها فرصة رائعة بالنسبة لي لإظهار ما يمكنني القيام به، وسعيد لأنني فزت بالمرحلة الرابعة.

وتقام «الجمعة» مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الخامسة من «طواف الإمارات»، التي تنطلق من جزيرة المرجان في رأس الخيمة الساعة الثانية عشرة و35 دقيقة ظهراً، وصولاً إلى أم القيوين بوقت متوقع في الساعة الرابعة والنصف مساءً، وتبلغ مسافتها 170 كم، حيث يكون الجزء الأول عبر الصحراء جنوباً مع بعض الانحرافات عن الطريق السريع. ثم يتجه المسار عبر امتدادات من الطريق السريع وصولاً إلى أم القيوين ليبلغ الجزء الأخير من السباق.