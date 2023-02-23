سيف الإمارات «رئاسي»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، والذي أقيمت من خلاله تحديات رموز سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتمكنت مؤسسة هجن الرئاسة من حصد سيف الإمارات للحول المفتوح عن طريق «التماس» بقيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري، وذلك بحصولها على صدارة الشوط الرابع بزمن قدره 11:56:9 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في هذه السن بالمهرجان، وحصلت على المركز الثاني «الهايلة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المجازف نفسه، وذهب المركز الثالث إلى شعار هجن الشحانية بوساطة «ربدا» بقيادة المضمر سالم بن فاران المري.

وذهب خنجر الحول المحليات إلى شعار هجن الرئاسة عن طريق «سرابة» بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري التي حصلت على الرمز الغالي في زمن بلغ 11:59:5 دقيقة، وكان المركز الثاني من نصيب «الجازي» لهجن الشحانية بقيادة محمد خالد العطية، والمركز الثالث حلت فيه هجن الرئاسة بوساطة «شواهين» تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري.

حسم «أشهب» لهجن العاصفة الصراع على البندقية الذهبية للزمول المفتوح بعد نجاحه في حصد صدارة الشوط الثالث بقيادة المضمر غياث الهلالي في توقيت بلغ 12:15:6 دقيقة، وحل ثانياً «الكاسب» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، وجاء ثالثاً «نشوان» لهجن الشحانية بقيادة محمد خالد العطية.

وتمكنت هجن العاصفة من حصد شداد الزمول المحليات عن طريق «المندفع» بقيادة غياث الهلالي الذي سجل توقيتاً قدره 12:23:2 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «مزعل» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، وكان المركز الثالث من نصيب «الغزال» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر نفسه.

وعقب ختام السباق، قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد بتتويج الفائزين برموز الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدولة قطر الشقيقة، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

وهنأ علي سعيد بن سرود، شعار هجن الرئاسة بمناسبة حصوله على سيف الإمارات وخنجر المحليات وقال: «الإنجاز ليس غريباً على هذا الشعار الذي يحظى بجمهور عريض من المتابعين، ويمتلك مجموعات ضخمة من الحلال السبق»، وأضاف: «أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى مؤسسة هجن العاصفة التي نجحت في حصد رمزي الزمول، بالإضافة إلى كأس الكؤوس للثنايا المفتوح، ودون شك هذه الإنجازات الضخمة طبيعية بالنسبة لهذا الشعار الذي اعتاد دائماً على القمة»، كما أشاد بهجن الشحانية على ظهورها المميز في هذا المهرجان وحصدها للرموز، وهنأ بقية شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ التي أتحفتنا بأداء مميز خلال هذا المهرجان.

ووجّه علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، الشكر لأصحاب الهمم الذين كانوا في ضيافة النادي خلال زيارتهم لمتابعة فعاليات اليوم الأخير للمهرجان، وقال إن هذه الزيارة أسعدتهم بصورة كبيرة، ويتمنون أن تتواصل هذه الزيارات خلال الفترة المقبلة.

وتقدم عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة إلى مؤسستي هجن الرئاسة الفائزة بسيف الحول المفتوح وخنجر الحول المحليات، وشعار هجن العاصفة صاحب بندقية الزمول المفتوح وشداد الزمول المحليات. وقال إن هذه الإنجازات تعد شيئاً طبيعياً لهاتين المؤسستين صاحبتي التاريخ العريض في عالم سباقات الهجن، وهنأ فرج جميع الفائزين بالرموز في مهرجان ختامي المرموم 2023 والذي قال إنه حصد إعجاب أهل الهجن من خلال المستويات المميزة التي قدمت من خلاله.

نجما الدراما الكويتية يتابعان السباق

حرص نجما الدراما الكويتية الفنان محمد المنصور، والفنان خالد أمين، على متابعة فعاليات اليوم الأخير لمهرجان المرموم، وتفاعل النجمان مع التحديات التي جاءت قوية، وحرصا على تحية الفائزين بالرموز عقب التتويج، وأكد الثنائي عشقهما الكبير لرياضة سباقات الهجن التي تعد موروثاً أصيلاً بالنسبة لجميع أبناء الخليج العربي.

سلطان بن حمدان: إهداء الإنجاز إلى رئيس الدولة

أهدى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، إنجاز هجن الرئاسة والفوز بسيف الإمارات في «ختامي المرموم» إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بدعم سموه المتواصل للرياضات التراثية كافة، ولرياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص.

وهنأ معاليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بالفوز بسيف الإمارات في المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالمرموم، مؤكداً أن متابعة سموه المستمرة وراء نجاحات هجن الرئاسة في السباقات.

وأهدى الإنجاز إلى شعب الإمارات وإلى عشاق هجن الرئاسة. وأوضح معاليه أن مسيرة الإنجازات سوف تستمر بإذن الله بحثاً عن الألقاب والرموز في كل الميادين.

وأكد معاليه أن القيادة تستمر في السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي، وغرسه من بعد في نفوس الأجيال.

وشدد معالي الشيخ سلطان بن حمدان على أن مسيرة دعم الرياضات التراثية، وبالخصوص سباقات الهجن، لا تزال مستمرة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة، من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة؛ لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.

وأشاد معاليه بجهود فريق العمل في هجن الرئاسة والمضمرين في تحقيق المراكز الأولى وانتزاع الصدارة.