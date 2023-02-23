«الجو جيتسو» جاهز للحفاظ على «الصدارة الآسيوية»



بانكوك (وام)

أجرى منتخب الجو جيتسو حصتين تدريبيتين، اليوم، على فترتين صباحية ومسائية، في صالة فندق الإقامة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة التي تقام من 26 إلى 27 فبراير الحالي.

أشرف على الحصة التدريبية المدرب البرازيلي رامون ليموس المدير الفني لمنتخب الرجال، وجاسيكا مدربة منتخب السيدات، بحضور مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو.

وزار محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الجو جيتسو، رئيس بعثة المنتخب اللاعبين واللاعبات في الحصة التدريبية المسائية، ونقل لهم تحيات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وطالبهم ببذل أقصى جهد، من أجل الحفاظ على الصدارة الآسيوية، وتحقيق نتائج متميزة في المنافسات التي تشهد أكبر مشاركة آسيوية في تاريخ البطولة.



وكان منتخب الإمارات قد فاز بلقب النسخة السادسة «الأخيرة» بالبحرين في مارس الماضي، وحصد رقماً قياسياً من الميداليات بواقع 16 ميدالية، منها 8 ذهبيات.

وأكدت 30 دولة مشاركتها في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية، بإجمالي عدد لاعبين ولاعبات يتجاوز 550 لاعباً ولاعبة.

ووصل منتخبنا إلى بانكوك منذ يومين، قادماً من معسكر خارجي لعدة أسابيع بمدينة سيدني الأسترالية، تم التركيز فيه على الجوانب الفنية والبدنية والذهنية، مع دراسة أساليب المنافسين، ووضع التكتيكات المناسبة لها للتعامل مع مختلف المدارس الآسيوية.

من ناحية أخرى قام فهد على الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي بزيارة لجنة الحكام بالبطولة الآسيوية، للاطلاع على آخر استعداداتها لانطلاق المنافسات، كما التقى بخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، حيث تمت مناقشة أجندة الأحداث الدولية الكثيفة في 2023، والبطولات القارية والعالمية غير المسبوقة التي تقام على كافة المستويات.

وأكد الشامسي أن 2023 من الأعوام الثرية في مسيرة الجو جيتسو الآسيوي والعالمي، حيث إنه يتضمن الكثير من البطولات المهمة لذاتها، والمؤهلة لبطولات أخرى أكبر، ومن تلك البطولات البطولة الآسيوية في فبراير الحالي، وبطولة الجائزة الكبرى بفرنسا في أبريل المقبل، وبطولة الجائزة الكبرى بتايلاند خلال مايو المقبل، وبطولة العالم للكبار في منغوليا خلال يوليو، وبطولة العالم للناشئين، وبطولة الألعاب القتالية داخل الصالات بتايلاند في سبتمبر، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في أكتوبر، والآلعاب العالمية للفنون القتالية بالسعودية في أكتوبر أيضاً، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات للفنون القتالية بتايلاند في نوفمبر.

وقال: لاعبو منتخب الإمارات يدركون أهمية البطولة الآسيوية السابعة، لأنها حلقة مهمة ومحطة رئيسة من محطات هذا العام، ومن خلالها يتعرفون على منافسيهم في باقي بطولات الموسم الحالي، ولا يستطيع أحد أن ينكر بأن القارة الآسيوية تتصدر المشهد العالمي الآن، لما حققته في مجالات نشر اللعبة، وتنظيم البطولات وصناعة الأبطال، واعتمادها في المنظمات القارية والدولية الكبرى.

وأكد أليساندرو ناسيمنتو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، أن 13 حكماً دولياً جاهزون لإدارة نزالات البطولة التي تقام منافساتها على 3 أبسطة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في النزالات لتحري «العدالة الكاملة»، في النزالات.

وقال: عقدنا اجتماعات عدة، واطلعنا على آخر المستجدات في قانون الاتحاد الدولي، ويشرف الحكام على إجراءات الوزن الرسمية اعتباراً من الجمعة.

وينظم الاتحاد الآسيوي ورشة عمل عن مكافحة المنشطات لتوعية اللاعبين والمدربين والأطباء، وإخطارهم بآخر المستجدات في هذا الموضوع الحيوي.

وتوالى وصول الوفود المشاركة في البطولة، حيث وصل الوفد الفلسطيني برئاسة غسان أبو مطر رئيس الاتحاد الفلسطيني، الذي أكد أن منتخب بلاده يضم 7 لاعبين في مختلف الأوزان.