«محاربي الإمارات» تعود بـ3 نسخ في «الاتحاد أرينا»



أبوظبي (وام)



تستضيف صالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، الجمعة، انطلاق منافسات سلسلة بطولات «محاربي الإمارات»، التي تقام على مدار 3 أيام، من خلال 3 نسخ هي «الأفريقية 35» اليوم، و«الدولية 36» السبت، و«العربية 37» يوم الأحد المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة، مؤتمراً صحفياً، كشفت فيه عن تفاصيل المشاركات في الحدث العالمي، الذي يشارك في نسخه الـ3 نخبة من أقوى نجوم الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وتشهد منافسات «النسخة الأفريقية» مواجهات بين لاعبين يمثلون 6 دول، ومن أبرزها مواجهة الكاميروني جواريس ديا مع الغيني محمد كمارا، ويعد لقاء بطل «محاربي الإمارات» في وزن الخفيف برونو ماتشادو مع الكوري الجنوبي دبل جي من أبرز النزالات في الفعاليات الثلاث، ويقام «ضمن النسخة الدولية»، للمنافسة على لقب البطولة، وكان مقرراً أن يلتقي ماتشادو مع الأرميني مارتون ميزولميان لكن الأخير انسحب بسبب الإصابة.

كما يلتقي ضمن النسخة الدولية، الأرجنتيني إيمليانو سوردي، المتوج بجائزة قدرها مليون دولار في دوري «بي إف ال» مع أسولجان بختجنولي (من كازاخستان)، ويسعى سوردي للعودة إلى الانتصارات، وتقديم أداء مبهر في أول ظهور له بـ«محاربي الإمارات» فيما يحاول منافسه الكازاخي تحقيق الفوز الثاني له في البطولة.

وفي أبرز المنافسات أيضاً، يلتقي بطل «النسخة العربية» الأسبق في وزن الديك جعفر علوي مع الفلبيني جيسون مارجالو، وتلتقي السويدية جوزيفين نتسون مع الأسترالية جاسينتا أوستن، والأرجنتيني ماوور ماستروماريني مع الكازاخي بكزات المخان.

وفي «النسخة العربية 37»، يتطلع الإماراتي محمد يحيى، بطل وزن الخفيف للدفاع عن لقبه أمام الجزائري سهيل ثائري. ويعتبر يحيى من رواد الفنون القتالية المختلطة على الساحة الإماراتية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية منذ أكثر من 10 سنوات، وبلغ ذروة أدائه منذ نحو عامين محققاً سلسلة متتالية من 4 انتصارات كان آخرها تحقيق الضربة القاضية للفوز بلقب وزن الخفيف، ويتنافس في الحدث الرئيسي لـ «النسخة العربية 37» الأردني نورس أبزخ مع اللبناني جون توما.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز» الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»، أن عودة المنافسات بعد فترة من التوقف، أعطى وقتاً كافياً للمقاتلين من كافة أنحاء العالم، للاستعداد للبطولة من أجل الدفاع عن الألقاب والظهور بالصورة التي تليق بهذا الحدث العالمي على أرض الإمارات.

وأشار إلى أن منافسات «محاربي الإمارات» أثبتت قدرتها على استقطاب النجوم من مختلف أنحاء العالم، لتكون محطة مهمة في منافسات الفنون القتالية المختلطة.

وأكد البطل الإماراتي محمد يحيى استعداده التام لخوض النزالات، وأن الفترة الماضية شهدت استعداداً كبيراً للمشاركة في الحدث، وقال: «أعلم جيداً مدى صعوبة النزالات، خاصة مع وجود نخبة من المقاتلين، لكن العزيمة والإعداد الجيد سيكون لهما الكلمة في المنافسات».