كاسيميرو.. «الاختبار 21» في العيد 31

مراد المصري (دبي)

سيكون البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اختبار مهم الليلة، عندما يخوض فريقه أمام برشلونة الإسباني لقاء تحديد المتأهل إلى الدور المقبل لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويتزامن اللقاء مع نفس يوم عيد ميلاد اللاعب الـ 31، وهو ما جعله يؤجل الاحتفالات مؤقتاً بانتظار ما تسفر عنه المواجهة، ما بين مواصلة حالة "الفرح" التي يمر بها رفقة "الشياطين الحمر" منذ انضمامه إلى صفوفه في الصيف الماضي، أو أن يتمكن النادي الكتالوني من إفساد الاحتفالات عليه.

وستكون هذه المواجهة رقم 21 لكاسيميرو ضد برشلونة في مختلف المسابقات، واللافت أنه يمتلك سجلاً جيداً أمام الغريم التقليدي لفريقه السابق لريال مدريد، بعدما حقق خلال 20 مباراة ماضية، 9 انتصارات، والتعادل 5 مرات مقابل 6 خسارات.

وشهد لقاء الذهاب بين الفريقين في ملعب كامب نو، التعادل 2 - 2 ، مما يعني أن مانشستر يونايتد يمتلك أكثر من فرصة للتأهل، فيما يلعب برشلونة على فرصة تحقيق الفوز، أو التعادل بنتيجة 3 - 3 أو أكثر.