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الرياضي

تشافي يرحب بعودة ميسي

تشافي يرحب بعودة ميسي
23 فبراير 2023 17:27

برشلونة(د ب أ)
رحب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بعودة زميله السابق ليونيل ميسي المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022، إلى كامب نو. 

وقال تشافي قبل مواجهة برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، في الدوري الأوروبي: «الأجواء مهيئة دائماً لأفضل لاعب في العالم وفي التاريخ، هذا بيته والأبواب تبقى دائماً مفتوحة له». 

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وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بشأن وجود اهتمام باللاعب من جانب إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي، بعد فترة وجيزة من انضمام قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، وربما عودة محتملة إلى برشلونة، الذي خاض كل مسيرته الاحترافية بين صفوفه، حتى عام 2021.
وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا هذا الأسبوع أن والد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي، اجتمع مؤخراً بخوان لابورتا رئيس برشلونة، لمناقشة المستقبل المحتمل لنجله في النادي الكتالوني. وأكد تشافي أنه على تواصل دائم مع ميسي وأن «جزء كبير من هذا الأمر في يد ميسي بشأن تطلعاته للمستقبل».

تشافي
برشلونة
ميسي
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