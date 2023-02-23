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الرياضي

الإمارات والحبتور إلى نصف نهائي «ذهبية دبي البولو»

الإمارات والحبتور إلى نصف نهائي «ذهبية دبي البولو»
23 فبراير 2023 17:24

 
رضا سليم (دبي)

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تأهل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، للدور نصف النهائي من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، والتي تستمر حتى يوم 4 مارس المقبل، وذلك بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي، والذي جاء على حساب فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 9-7، بعد مباراة قوية ومثيرة كان فيها فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور نداً.
وتصدر فريق الإمارات المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وتأهل مباشرة للدور قبل النهائي المقرر له الأول من مارس المقبل، فيما نجح فريق غنتوت في الفوز على فريق «كلينوفا نوا كابيتال» بنتيجة 15-9، وشهد الدور التمهيدي من الكأس الذهبية 217 هدفاً في 12 مباراة أي بمعدل 18.1 هدف في كل مباراة.
وشهدت البطولة ركلات ترجيح بين الفرق التي تساوت في النقاط، حيث احتل فريق غنتوت المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ثم الذئاب ثالثاً وفي المجموعة الثانية تأهل فريق الحبتور مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما جاء فريق «أيه إم» في المركز الثاني وفريق بنجاش ثالثاً، ويلتقي يوم السبت غنتوت مع بنجاش وذئاب دبي مع «أيه إم»، ليتأهل الفائزان إلى الدور نصف النهائي مع الإمارات والحبتور، فيما يلعب الخاسران على مراكز الترضية مع الفرق التي احتلت المركز الرابع في المجموعتين.

البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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