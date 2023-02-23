السوبر يطل على العالم من الشندغة بذكريات 161 عاماً

دبي (الاتحاد)



تنظم رابطة المحترفين، في منطقة الشندغة التاريخية بدبي، المؤتمر التقديمي لمباراة كأس السوبر في الثانية والنصف ظهر الجمعة، بحضور مدربي الفريقين ولاعب من كل فريق.

وجاء اختيار منطقة الشندغة التاريخية لاستضافة هذا الحدث الهام، تماشياً مع شعار المباراة «السوبر إماراتي»، الذي يهدف إلى إبراز جمالية التنوع التراثي في دولة الإمارات، والتعريف بمكوناتها.

وتعد منطقة الشندغة التاريخية أكبر متحف مفتوح، يحكي قصة دبي وتاريخها، حيث يعود تاريخ حي الشندغة التاريخي، الذي يقع في الشمال الغربي من خور دبي، إلى عام 1862.

وتتنوع بيوت متحف الشندغة، لتعرف الزائر على التاريخ الحافل، وتتضمن: خور دبي- نشأة مدينة، بيت العطور، دبي المعاصرة، الإيمان والحياة، الحرف التقليدية، الطب الشعبي، المجوهرات التقليدية، الزينة والجمال، المجتمع والبيئة (التنقل والتجارة، الفنون التراثية، المياه والنباتات والحيوانات، المأكولات الشعبية)، الحياة البحرية، بيت الشعر، دار آل مكتوم وبيت الأطفال.

الجدير ذكره أن منطقة الشندغة التاريخية تستقبل بشكل يومي عدداً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، وسيحظى الزوار بفرصة مشاهدة فعاليات المؤتمر الصحفي، والتقاط الصور مع كأس السوبر الذي سيتواجد هناك ضمن الحملة الترويجية للحدث التي تستهدف الوصول إلى جميع فئات المجتمع في مختلف المناطق.