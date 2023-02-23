أبوظبي تستضيف «عربية» المواي تاي في «أدنيك»

أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف العاصمة أبوظبي منافسات البطولة العربية للمواي تاي، خلال الفترة 2 إلى 5 مارس المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي واتحاد اللعبة.

وتشهد منافسات البطولة التي تقام على مدار 4 أيام في صالة رقم 4 ب «أدنيك»، مشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة عربية هي: الإمارات، سوريا، ليبيا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، السودان، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، السعودية وتونس.

ويتضمن برنامج البطولة البداية باستقبال بعثات ووفود المنتخبات المشاركة الذين سيصلون عبر مطارات أبوظبي ودبي على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسيكون فندق الوفت في أدنيك مقراً لإقامة الوفود المشاركة، ومن ثم تبدأ عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، وتليها انطلاقة منافسات البطولة بتاريخ 2 مارس عند الساعة 2 ظهراً وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة 1 ظهراً، بينما اليوم الثالث والذي يشهد منافسات نصف النهائي تنطلق خلاله المنافسات في الـ 3 عصراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي في تمام الساعة 4 عصراً.

كما يشهد برنامج البطولة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمدربي ومدربات المواي تاي من كافة الاتحادات العربية المشاركة خلال فترة البطولة، وذلك بإشراف مجموعة من المختصين المعتمدين من الاتحاد الدولي للمواي تاي، وذلك ضمن خطط الاتحاد العربي وحرصه المستمرة على تطوير مسيرة الكوادر التدريبية ورفدهم بالتجارب المتقدمة.

ويتضمن البرنامج عدداً من الاجتماعات التي تشمل اجتماع المدربين في اليوم الأول من مرحلة الفحص والميزان، ومن ثم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي يوم الجمعة 3 مارس في الساعة الـ 10 صباحاً، ومن ثم يليه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في الساعة الـ 11 صباحاً.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي: «يسعدنا احتضان البطولة العربية للمواي تاي التي تأتي لتؤكد الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ورعايته المتواصلة لمسيرة تقدم المواي تاي ونهضتها وتفوق أبطالها في مختلف البطولات القارية والدولية»، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان لسموه واهتمامه الكبير لتنمية وتطور اللعبة، حتى غدت الإمارات الوجهة العالمية الأولى للمواي تاي ومرتكز نموها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: «تمثل البطولة محطة هامة في مسيرة خططنا المستمرة، والتي نحرص من خلالها على تنظيم وتقديم مجموعة من المبادرات والبطولات والبرامج الداعمة لنهضة وتطور المواي تاي على الصعيد العربي، بما يضمن تفوق مشاركات الأبطال والرياضيين العرب في المحافل القارية العالمية».

وتابع: «نرحب بجميع الوفود وبعثات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ونتمنى لهم طيب الإقامة في رحاب العاصمة أبوظبي التي تستعد لاستقبال 170 مشاركاً من 17 دولة عربية، كما نؤكد أن البطولة العربية والتي تجمع نخبة من المحترفين في مختلف الفئات والأوزان، ستساهم في تقديم التجارب الناجحة والتطور المستمر لرياضيي المواي تاي، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة».