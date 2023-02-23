إقبال تاريخي على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023، الذي تقام منافساته على مسار حلبة مرسى ياس عن نفاد جميع تذاكر المدرج الرئيسي والمدرج الشمالي والمدرج الغربي ومدرج المارينا، قبيل أيام من انطلاقة سباقات بطولة العالم للفورمولا، إذ تشهد تذاكر الحدث العالمي إقبالاً هائلاً وغير مسبوق.

وكان منظمو الحدث قد أعلنوا طرح تذاكر السباق في بداية شهر فبراير، لتشهد تذاكر النسخة الخامسة عشر لسباق عطلة الأسبوع طلباً غير مسبوق محلياً وعالمياً، ومبيع جميع تذاكر المدرج الرئيسي والمدرج الشمالي والمدرج الغربي ومدرج المارينا.

وفيما حقق الحدث في نسخة عام 2022 إنجازاً مميزاً بمبيع جميع تذاكر السباق خلال فترة قياسية، فإنه من المتوقع أن تشهد تذاكر سباق عطلة الأسبوع في موسم 2023 تزايداً في الإقبال من عشاق رياضة السيارات والفعاليات الاحتفالية، الذين يرغبون بحجز موقعهم في الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة.

واستجابة للطلب غير المسبوق، أعلن المنظمون عن طرح تذاكر مدرج المسار المستقيم الشمالي مجددًا لهذا العام، كما كشفوا عن تبقي عدد محدود من التذاكر في المدرج الجنوبي وتذاكر باقات الضيافة، للسباق الذي تقام فعالياته على جزيرة ياس في شهر نوفمبر هذا العام.

وبعد الحضور الجماهيري القياسي للحدث في عام 2022، فإنه من المتوقع أن يتابع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 تسجيل الإنجازات القياسية سواء على مسار السباق أو خارجه، بوجود خطط لزيادة القدرة الاستيعابية في الحلبة، بما يتيح المجال لأكبر عدد ممكن من مشجعين اختبار تجربة عطلة أسبوع السباق في أبوظبي من خلال مجموعة متنوعة من التذاكر والباقات.

وفي هذا السياق، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «كان الإقبال على تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 مذهلاً، وشهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية وخلال فترة قياسية نفاد تذاكر جميع تذاكر المدرج الرئيسي والمدرج الشمالي والمدرج الغربي ومدرج المارينا.

وتابع: فيما نعرف اهتمام جمهورنا ومشجعي الفورمولا1 بالسباق وحرصهم على حجز التذاكر في أبكر وقت، إلا أن الإقبال على التذاكر فاق توقعاتنا وخاصة مع مبيع هذا العدد من التذاكر قبل أيام من انطلاقة موسم الفورمولا1».

وأضاف: «نجدد التزامنا لجمهور الحدث في أبوظبي بالابتكار والعمل خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لتقديم تجارب متجددة تتيح لهم طرق جديدة للاستمتاع بتجربة عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، وبعد أن عملنا خلال النسخة الماضية على إطلاق تجارب ضيافة فريدة مميزة، مثل ضيافة شرفة المنعطف التاسع ولونا لاونج، يسرنا الإعلان عن عودة مدرج المسار المستقيم الشمالي استجابة للإقبال الكبير الذي شهده في الموسم الماضي، ونعد جمهورنا بإطلاق العديد من التجارب المميزة والجديد لعطلة الأسبوع مع جمهورنا خلال الفترة القادمة».

وبالإضافة إلى مجريات السباق وأحداث تشويق رياضة السيارات على مسار السباق، يقدم الحدث العالمي لضيوفه من حاملي التذاكر مجموعة من الأنشطة الترفيهية الفريدة والمميزة، وتتضمن حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق والتي تحيي أمسياتها الأربعة نخبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء العالميين، كما تتيح تذاكر الحدث للضيوف إمكانية زيارة إحدى الحدائق الترفيهية في جزيرة ياس مجاناً، وتتضمن هذه الوجهات كلاً من عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتر وورلد، وسي وورلد أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر.

كما تشهد عطلة أسبوع الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة منافسات وسباقات فورمولا2 وفورمولا4 الإمارات، والعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وتجارب الضيافة الراقية في جميع أنحاء الحلبة مرسى ياس على مدار أربعة أيام.

وشهد الحدث في العام الماضي إطلاق العديد من التجارب التي حازت أعجاب الجمهور، بما في ذلك إطلاق منصة مدرج المسار المستقيم الشمالي، وشرفة المنعطف التاسع المطلة على منعطف المرسى، والعديد من الخيارات، التي تتيح للضيوف تصميم عطلتهم بما يناسبهم، مثل تذكرة المدرجات المتعددة، وتذكرة الأجنحة المتعددة، التي تتيح لحامليها اختيارات إطلالات مختلفة وتجارب ضيافة متعدد على مدار أيام عطلة الأسبوع.