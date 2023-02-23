5 أسباب ترفع سخونة ديربي مدريد

مدريد (الاتحاد)

يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في ديربي مدريد الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة مثيرة بين فريقين لا يمكنهما خسارة النقاط في الوقت الحالي، ودائماً ما تضم مبارياتهما مبارزات فردية رائعة، بالإضافة إلى بعض الحسابات التي ما زالت مفتوحة ويجب تسويتها على أرض الملعب بين الفريقين، وهذه خمسة أسباب ترفع سخونة المواجهة المقبلة.

هامش الخطأ ممنوع على الفريقين

يمر فريقا كارلو أنشيلوتي ودييجو سيميوني في مرحلة استثنائية من الموسم، حيث لا يمكنهما تحمل التعثر، فيجد «لوس بلانكوس» نفسه خلف برشلونة المتصدر بثماني نقاط، ويدرك أن عدم حصده النقاط الثلاث سيكون خطوة إلى الوراء في سعيه للفوز باللقب.

في هذه الأثناء، يتواجد «روخي بلانكوس» على حدود المواقع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الرابع في الوقت الحالي، لكنه يدرك أن منافسيه يتطلعون إلى انتزاع هذا المركز منه في حال ارتكابه أقل خطأ.

إكمال ديربي انتهى بشق الأنفاس

تأتي نسخة الدوري من ديربي مدريد بالكاد بعد شهر فقط من المواجهة بينهما في كأس الملك، وكانت وقتها مباراة قوية فاز بها ريال مدريد في الأشواط الإضافية. لذلك، قد يكون هناك بعض الأعمال غير المكتملة بين الفريقين، مع تذكر الفريقين مدى التقارب والندية في تلك الليلة في البرنابيو، وهذا الأمر الذي لا يزال في أذهانهما، سيجعل اللقاء في الدوري مواجهة يتطلع إليها الفريقان بشكل كبير.

كورتوا ضد أوبلاك: مواجهة بارزة بين حارسين عظيمين

هذه المباراة مثيرة للاهتمام دائماً بسبب المعركة الفردية بين اثنين من أفضل حراس المرمى في العالم. فقد تقاسم تيبو كورتوا ويان أوبلاك ثمانية من آخر 10 كؤوس زامورا - التي تمنح كل موسم لحارس المرمى الذي حقق أفضل نسبة في استقبال الأهداف في الليجا، وفيما بينهما فاز البلجيكي ثلاث مرات فيما فاز السلوفيني خمس مرات، حيث تمكن كلاوديو برافو وبونو فقط من كسر هيمنة حارسي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد خلال هذه الفترة الزمنية. كلاهما من بين حراس المرمى الذين حققوا أفضل نسبة في استقبال الأهداف للموسم الحالي، بواقع 088 لكورتوا و0.75 لأوبلاك، أي أن كليهما تلقى أقل من هدف في المباراة الواحدة.

أفضل مراوغ يواجه دفاعاً قوياً

يعتبر فينيسيوس أفضل مراوغ في الدوري الإسباني بفارق كبير عن البقية. أكمل البرازيلي مهاجم ريال مدريد 61 مراوغة ناجحة في المسابقة هذا الموسم، أكثر بكثير من أقرب منافس له في هذه الإحصائية، وهو لاعب آر سي سيلتا خافي جالان، صاحب الـ38 مراوغة. ولكن في نهاية هذا الأسبوع، سيواجه الفريق صاحب أعلى عدد تدخلات ناجحة في الليجا هذا الموسم، وهو أتلتيكو مدريد برصيد 252. وهو أيضاً الفريق الأكثر قطعاً للكرة برصيد 197. ومع رينيلدو، يتمتع سيميوني بركيزة دفاعية رائعة حقاً، حيث قام اللاعب باستعادة الكرة من المنافسين 30 مرة حتى الآن.

الانتقام من نهائي كأس العالم

يضم أتلتيكو مدريد في صفوفه ثلاثة أبطال عالم في النهائيات التي أقيمت في قطر، حيث فاز رودريجو دي بأول، ناهويل مولينا وأنخيل كوريا باللقب مع المنتخب الأرجنتيني. اثنان من اللاعبين الذين خسروا أمامهم في ذلك النهائي هما أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد وإدواردو كامافينجا، لذلك سيبحثان عن الانتقام وسيبدأن بهدف هزيمة الأرجنتينيين في هذه المباراة.

بالنظر إلى أن أنطوان جريزمان لعب أيضاً في نهائي كأس العالم، هناك ستة لاعبين في ديربي مدريد يمكنهم التباهي بحضورهم في واحدة من أكثر المباريات التي لا تُنسى العام الماضي، وهو ما يعكس مستوى الفريقين اللذين سيلتقيان في البرنابيو.