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الرياضي

قمة «المتصدر» و«الوصيف» في «دوري الأولى»

قمة «المتصدر» و«الوصيف» في «دوري الأولى»
23 فبراير 2023 21:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تتركز أنظار متابعي دوري الدرجة الأولى، على المباراة المرتقبة بين دبا الحصن «الوصيف» وضيفه حتا «المتصدر»، والمقررة مساء الأحد في واجهة لقاءات «الجولة 23»، والتي تنطلق مساء الجمعة، بمباراتي الحمرية أمام ضيفه الرمس، ومسافي والعربي، فيما يلعب السبت التعاون وفرسان هسبانيا، بينونة والعروبة، الجزيرة الحمراء وسيتي، وتختتم «الأحد» بمباريات الفجيرة والإمارات، وقمة دبا الحصن وحتا، ومصفوت والذيد.
وتفتتح الجولة الجمعة، بمباراتي الحمرية صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، أمام ضيفه الرمس «العاشر» بـ 27 نقطة، فيما يلعب العربي «الخامس» وله 33 نقطة، في ضيفة مسافي التاسع برصيد 27 نقطة.
ويشهد «دوري الأولى» سباقاً مثيراً في صدارة الترتيب على بطاقتي الصعود إلى «المحترفين»، ويضم أندية حتا المتصدر بـ 46 نقطة، ودبا الحصن «الوصيف» بـ 44، والحمرية «الثالث» بـ 39، والإمارات «الرابع» بـ 38 نقطة.

مباريات الجمعة
الحمرية - الرمس، 17:30
مسافي - العربي، 17:30

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مباريات السبت
التعاون - فرسان هسبانيا 17:30
بينونة - العروبة 17:30
الجزيرة الحمراء - سيتي 17:30

مباريات الأحد
الفجيرة - الإمارات17:30
دبا الحصن - حتا 17:30
مصفوت - الذيد 17:30

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
حتا
الحمرية
الرمس
مسافي
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