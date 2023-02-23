مشاركة «الرباعي الإماراتي» في «عالمية أساتذة البادل»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل، جانباً من منافسات اليوم الثاني من بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، ضمن جولة «وورلد بادل تور».

والتقى «الثنائي» المصنف في المرتبة الأولى عالمياً، وهما أليخاندرو جالان وخوان ليبرون مع راميرو مويانو وزميله تشيسكو جيل في مباراة قوية، وشهدت منافسة محتدمة، وبعد التعادل في المجموعتين الأولى والثانية، احتكم اللقاء إلى «الشوط الفاصل»، ليكون الفوز من نصيب جالان وليبرون 6-7 و7-5 و6-1.

وتأهل «الثنائي» أوجستين تابيا وأرتورو مانسو المصنف في المرتبة الثانية للبطولة إلى الدور الثاني، بعد نتيجة متقاربة 7-6 و7-6 على خافيير مورا وخافيير باراهمونا.

وبدأ ثنائي السيدات الجديد، وهما الإسبانيتان باتريشيا لاجونو وفيكتوريا إجليسياس، مشاركتهما في البطولة بالفوز على مواطنتيهما لورينا ألونسو وساندرا هيرنانديز6-1 و6-1 في شوطين استغرقا أكثر من ساعة من النزال في الملعب الرئيسي.

وتابع المتفرجون بسعادة الظهور التاريخي لأول لاعبات عربيات يشاركن في جولة «وورلد بادل تور» في الملعب المركزي. وواجهت الإماراتيتان علياء طاهر وعائشة العوضي، كلاً من أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا اللتين كانتا تحملان التصنيف الأول عالمياً، ورغم خسارة علياء وزميلتها، إلا أن المشاركة شكلت لحظة فارقة لهما في مسيرتهما الرياضية.



وحظي الثنائي الإماراتي عبدالله العبدالله وفارس الجناحي بتشجيع كبير من الجمهور خلال مواجهة الإسبانيين خافي ريكو وخورخي رويز اللذين يحملان تصنيفاً متوسطاً، ورغم إخفاق عبدالله وزميله في اللقاء، إلا أن جهودهما أثارت حماس وإعجاب الجماهير، وتمكنا من إظهار مواهبهما الواعدة على المستوى العالمي، وتترك مشاركة اللاعبين العرب في البطولة الدولية تأثيراً إيجابياً على المنطقة بأسرها.

مع بقاء أربعة أيام فقط على اختتامها، تظل البطولة تجربة خالدة في أذهان الجماهير واللاعبين، خاصة مع وجود قرية المشجعين على مقربة من الشاطئ والمياه الزرقاء الصافية المحيطة بجزيرة الحديريات التي تستضيف البطولة.

ويتابع المتفرجون في الملعب المركزي والملعبين الجانبيين على الشاطئ، أكبر الأسماء العالمية في رياضة البادل.

وتستقطب القرية عشاق الرياضة والزوار الباحثين عن قضاء أوقات ممتعة، نظراً لتنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك إقامة منافسات «بادبول» الودية التي تمزج بين رياضة البادل وكرة القدم.

وينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «جلوبال مايس أورجنايزيشين ليمتد». وتعد مدن العقارية الجهة الراعية لاسم البطولة التي تعد الأحدث على أجندة الرياضات الدولية في الإمارات، وتضم قائمة الرعاة الرئيسيين الآخرين كلاً من مجموعة بريد الإمارات وماكدونالدز وبولبادل وهيلتون وإستريا دام وهيد، فضلاً عن أسماء أخرى.