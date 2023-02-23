الفهيم يبدأ مشوار «الفورمولا-1» مع «فيكتوري»



دبي (الاتحاد)



يبدأ «فيكتوري» يوم السبت المقبل مشواره في أولى محطات بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1»، من خلال الجولة الافتتاحية لجائزة كوبيكو الكبرى التي تستضيفها مياه توبا أكبر بحيرة في جنوب شرق آسيا، وتستمر إلى الأحد المقبل.

ويظهر الفيكتوري اليوم على مياه البحيرة الخلابة بحلة جديدة في التدريبات الخاصة بالفرق، قبل التنافس السبت والأحد، عبر زورقي «فيكتوري 3»، بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم، و«فيكتوري 4»، بقيادة السويدي أريك ستارك، ويشهد الجمعة إلى جانب التجارب الرسمية انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين، استعداداً لتصفيات أفضل زمن «السبت»، والسباق الرئيسي «الأحد».

ويشارك بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم للمرة الأولى في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1»، بعد اعتماد اختياره مؤخراً للانضمام إلى الفريق من مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على ضوء تجاربه السابقة مع الفريق، بعد الالتحاق به عام 2018، حيث شارك في بطولتي العالم «أف 4 إس» وبطولة العالم «الفورمولا-2»، مما أكسبه جاهزية كبيرة، خاصة بعد التجارب المستمرة والتدريبات بمقر الفريق في جبل علي.

ووجه أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3» الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، على الثقة واختياره لخوض تحدي بطولة العالم 2023 للزوارق السريعة.

وأشار الفهيم إلى أنه جاهز تماما للمهمة نفسياً ومعنوياً، بفضل التشجيع من الإدارة، ومتابعة محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي، وأحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري، واللذين يرافقان الفريق في رحلة إندونيسيا.

وأضاف أن الجولة الافتتاحية في إندونيسيا، بمثابة أول محطة تنافسية له مع عمالقة الزوارق السريعة أصحاب الخبرة، وهذا يمثل تحدياً حقيقياً له.

وأشار إلى أنه وحسب اللوائح الخاصة بمنافسات البطولة العالمية، فإن القادمين الجدد يخضعون إلى بروتوكول، خاصة في إجراءات الانطلاقة الرئيسية في السباق، إلا أن ذلك لن يحد من طموحاته في رسم بداية طيبة تحفزه للاستمرار بقوة.