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الشارقة والنصر يدشنان نهائي «أقوياء اليد»

الشارقة والنصر يدشنان نهائي «أقوياء اليد»
23 فبراير 2023 14:00

 
رضا سليم (دبي)

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يدخل دوري «أقوياء اليد» المحطة الأخيرة بإقامة الدور النهائي الذي يجرى بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد البطل، ويلتقي يوم الجمعة، الشارقة متصدر المجموعة الثانية في نصف النهائي، والحاصل على «نقطتين اعتباريتين»، مع النصر وصيف المجموعة نفسها، والحاصل على «نقطة اعتبارية»، في سيناريو مكرر بين الفريقين للمرة الثالثة في الدوري هذا الموسم، وتفوق «الملك» في اللقاءين السابقتين، إلا أن المواجهات بينهما دائماً ما تكون قوية، وتُحسم في الأمتار الأخيرة، بينما يلعب الوصل مع دبا الحصن.
وتستكمل الجولة الأولى يوم السبت بمباراتين، الأولى بين العين وصيف المجموعة الأولى، والحاصل على «نقطة اعتبارية» مع مليحة، وشباب الأهلي متصدر المجموعة الثانية، والحاصل على «نقطتين اعتباريتين» مع الجزيرة في قمة الجولة.
يتوقف الدوري بعد الجولة الأولى، بسبب مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها النجمة البحريني من 8 إلى 17 مارس المقبل.
وتعود المباريات 25 مارس، حيث يلتقي الجزيرة مع النصر، ودبا الحصن مع الشارقة، وتستكمل الجولة الثانية 26 مارس بمواجهتين، الأولى بين مليحة والوصل، والثانية تجمع شباب الأهلي والعين.
ويشهد الدوري توقفاً من 14 أبريل إلى 2 مايو، بسبب الأسبوع الدولي للمنتخبات، حيث حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الفترتين من 6 إلى 12 مارس، ومن 24 إلى 30 أبريل لإفساح المجال أمام المحترفين للالتحاق بمنتخباتهم، على أن يُسدل الستار على الدوري بالجولة السابعة والأخيرة، والتي تحدد الترتيب النهائي والبطل يوم 6 مايو المقبل.

دوري أقوياء اليد
الشارقة
النصر
الوصل
دبا الحصن
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شباب الأهلي
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