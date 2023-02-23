الشارقة يعتمد على خبرة دجانيني في «السوبر»



علي معالي (الشارقة)



يعد دجانيني تافاريس «المهاجم الجديد» أحد «الأسلحة المهمة» في أوراق الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، في المباراة المرتقبة أمام العين يوم السبت المقبل، على لقب «السوبر».

يملك لاعب «الرأس الأخضر» خبرة كبيرة بمباريات «السوبر»، ومباراته مع «الملك» أمام «الزعيم» هي الثالثة في مسيرته خلال «759 يوماً»، بخوضه «3 نهائيات سوبر»، ويخطط «القناص الجديد» إلى حصد اللقب الثالث في مسيرته، بعد أن تُوج به مرتين مع طرابزون التركي، الأول يوم 27 يناير 2021، عندما قاد الفريق إلى الفوز على إسطنبول باشاكشهر 2-1، وسجل دجانيني الهدف الأول في الدقيقة 47، وجاء اللقب الثاني على حساب سيفاس سبور 4- صفر، وأقيمت المباراة 30 يوليو 2022، وشارك دجانيني بدلاً من المهاجم الدانماركي أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 58، وبعد 210 أيام يخوض «السوبر الثالث»، وبالتالي فإن اللاعب يملك خبرة «السوبر»، لأنه لعب مباراتين، وفاز باللقب خلالهما مع فريقه التركي، والذي انتقل منه إلى الشارقة على سبيل الإعارة.

ووضع دجانيني بصمته الأولى منذ حضوره إلى «الملك» عندما شارك في أول لقاء أمام عجمان في «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وانتهت برباعية لمصلحة الشارقة، وسجل دجانيني الهدف الأول في الدقيقة 28، وتضع جماهير الشارقة الكثير من الطموحات والآمال على اللاعب في «قمة السوبر».

وبدا الانسجام كبيراً بين دجانيني والبرازيلي كايو لوكاس، والإسباني باكو ألكاسير، ويشكل الثلاثي قوة هجومية ضاربة يعتمد عليها «الملك»، على أمل حصد «السوبر» للمرة الثانية في تاريخه.

من جهة أخرى، اهتم كوزمين خلال حديثه وتدريباته للفريق بضرورة التركيز الكامل حتى الدقيقة الأخيرة، وطلب من اللاعبين الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة في المواجهة، خاصة أنه يدرك جيداً قوة «الزعيم»، وعليهم الحذر التام من الهجوم العيناوي المفاجئ، ويخطط المدرب الروماني لأن يضع اسمه لسنوات طويلة في السجل الذهبي الرائع للبطولة بحصد «اللقب الخامس».

وخلال التدريبات الأخيرة، وضع كوزمين أهمية كبيرة لـ «دكة البدلاء»، حيث يرى أنها ربما تكون «نقطة التحول» في بعض أوقات المباراة، على أن يكون للاعب الوسط ماجد حسن الدور البارز في اللقاء، بعد تأهيله بدنياً بالشكل المناسب، نظراً لما يملكه من خبرات في هذا المركز، في ظل غياب البوسني بيانيتش للإصابة.