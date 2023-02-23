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جوارديولا عن سهولة مواجهة لايبزج؟ ليست مباراة ودية

جوارديولا عن سهولة مواجهة لايبزج؟ ليست مباراة ودية
23 فبراير 2023 12:45

برلين(د ب أ- ستاتس بيرفورم)

انتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الحديث الدائر بأنه كان من المتوقع أن يفوز فريقه بسهولة على ملعب لايبزج الألماني، وذلك بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 1/1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وبادر النجم الجزائري رياض محرز بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27، قبل أن يحرز الكرواتي جوسكو جفارديول هدف التعادل للايبزج في الدقيقة 70.
وبذلك، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية يوم 14 مارس القادم. وقال جوارديولا لمنصة «بي تي سبورت» عقب المباراة: «كان الناس يتوقعون فوزنا 5/صفر، هذا ليس واقعياً، لقد تجاوزنا دور المجموعات في بطولة تنافسية للغاية في وجود كثير من الفرق المهمة». 

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وأضاف: «المباراة صعبة، كنا ندرك ذلك، رابع مباراة لنا في غضون عشرة أيام، المباريات خارج ملعبنا، السفر، والناس تتوقع الانتصارات».
وأشار: «أعلم أننا فريق جيد ونواصل القيام بأمور جيدة، ولكن الناس تتوقع أن نأتي إلى هنا ونفوز 4 أو 5/صفر، ليس في مقدورنا فعل ذلك».
وأعرب المدرب الإسباني عن سعادته «بالأداء العام» لمانشستر سيتي.
وأوضح:«عدنا بعد الهدف الذي تلقيناه، قدمنا 15 أو 20 دقيقة جيدة، لاحت لنا فرص جيدة، كلا الفريقين في نصفي الملعب، نذهب إلى مانشستر لخوض المباراة الحاسمة». 

وختم بيب حديثه بالقول:«سعيد بشأن المباراة بأكملها ليس فقط الشوط الأول، ما الذي تتوقعه؟ هل خضنا مباراة ودية هنا؟».

جوارديولا
دوري أبطال أوروبا
لايبزج
يوشكو جفارديول
رياض محرز
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