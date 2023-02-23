روزه يغلق باب الرحيل وجه جفارديول

لايبزج(أ ف ب)

أغلق مدرب لايبزج الألماني ماركو روزه، الباب أمام رحيل قلب الدفاع الدولي الكرواتي يوشكو جفارديول، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف جفارديول بضربة رأسية هدف التعادل أمام سيتي 1-1، كما قلّص خطورة المهاجم العملاق النرويجي إيرلينج هالاند في أمسية لم ينجح فيها الأخير في هز الشباك.

وبات جفارديول في عامه الثاني مع لايبزج قادماً من دينامو زغرب، هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية، جراء المستوى الرائع الذي ظهر به، إن كان مع فريقه أو بقميص منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي.

وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن جفارديول قوله «ربما سأغادر بعد كريستوفر نكونكو»، في إشارة إلى تقارير أفادت أن المهاجم الفرنسي توصل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي.

وضع روزه حداً للتكهنات بشأن مستقبل قلب الدفاع والذي من المرجح أن يغادر إلى الدوري الإنجليزي، قائلاً:«لا يبدو أن العناوين تزعجه».

وأضاف:«هو لاعب في لايبزج، وأعتقد أنه سيبقى في لايبزج».

وأردف:«خلال حديثه عن كريستوفر، ابتسم، ولكن بالتأكيد، في الصحف، لا يمكنكم رؤية الابتسامة».

وختم قائلاً:«قال إنه يحب المكان هنا ويشعر بالراحة. كمدرب تريد أن تعمل مع أفضل اللاعبين».