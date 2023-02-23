نيكونام يغادر وفولاد في أزمة!



سلطان آل علي (دبي)



تعرض فولاد خوزستان الإيراني لـ «ضربة موجعة»، بعد تقديم المدرب جواد نيكونام استقالته من قيادة الفريق، رغم الإنجاز الاستثنائي، بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وجاءت الاستقالة مباشرة، بعد الفوز على الفيصلي 1-0 في دور الـ16، والتأهل إلى ربع النهائي، وقال نيكونام في المؤتمر الصحفي إنها آخر مباراة له في قيادة الفريق، بسبب الأوضاع السيئة في النادي، وخرج أحد المسؤولين في فولاد، ليتحدث عن رفض الاستقالة، غير أنّ المدرب غادر قطر عائداً إلى إيران مباشرة عقب اللقاء.

وتم تعيين المدرب المساعد حميد رضا رجبي مدرباً مؤقتاً لقيادة فولاد في لقاء ربع النهائي أمام الهلال، اليوم «الخميس»، وهو الذي رافق نيكونام طوال فترته التدريبية منذ 2017، وقال: تمنيت استمرار نيكونام، لأنه حقق إنجازات جيدة على مدى 4 سنوات، وبالتأكيد قلبه مع الفريق.

وقاد نيكونام فولاد خوزستان في 106 مباريات بالدوري الإيراني، وحقق الفوز 41 مرة، والتعادل 41 مرة، والخسارة 24 مرة.

ويعد أفضل مركز حققه نيكونام في الدوري هو المركز الثالث في موسم 2019-2020 بـ51 نقطة، وحصد بطولتي كأس إيران وكأس السوبر.