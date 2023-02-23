«الصافرة الأجنبية» كلاكيت ثاني مرة في لقاءات العين والشارقة



معتصم عبدالله (دبي)



للمرة الأولى في تاريخ البطولة، يدير حكم أجنبي المباراة المرتقبة بين العين والشارقة يوم السبت المقبل، على لقب «السوبر» لموسم 2022- 2023، يقوده طاقم نهائي «مونديال 2022» بين الأرجنتين وفرنسا، ممثلين في البولندي سيمون مارتشينياك «حكم ساحة»، ومواطنيه بافل سوكولنيك وتوماش ليستكييفيتش حكمين مساعدين.

ويضم طاقم تحكيم «السوبر الإماراتي» المقرر مساء غد على استاد آل مكتوم بنادي النصر، يوسف الجسمي «الحكم الرابع»، وتوماس كويتوسكي «حكم فيديو»، وعلي راشد النعيمي «حكم فيديو مساعد».

وستكون المواجهة المرتقبة بين «الزعيم» و«الملك» الثانية في الموسم الحالي 2022- 2023، بـ «صافرة أجنبية»، بعد مباراة الفريقين 2-2 على ملعب الشارقة، في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وإجمالاً، شهد الموسم الحالي ظهور «أطقم التحكيم الأجنبية» في 5 مواجهات، شملت في «دوري أدنوك» مباريات العين والوحدة 2-3 في «الجولة 6»، والشارقة والوحدة 0-1 في «الجولة 8»، الشارقة والعين 2-2 في «الجولة 10»، الوحدة وشباب الأهلي 1-1 في «الجولة 16»، بجانب مباراة شباب الأهلي والوحدة 1-0 في الدور الأول لكأس رئيس الدولة، فيما ستكون مباراة «السوبر» السادسة.

وبحسب التعديلات على آلية استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات في الموسم الحالي 2022-2023، يحق لكل نادٍ في المحترفين الاستعانة بالحكام الأجانب في 4 مباريات خلال الموسم، تشمل كأس رئيس الدولة ومسابقات المحترفين، فيما تصل تكلفة الطاقم الأجنبي التي يتحملها النادي صاحب الطلب إلى 170 ألف درهم.

واعتمد اتحاد الكرة في سبتمبر 2021 توصية لجنة الحكام بالاستعانة بالحكام الأجانب للمشاركة في إدارة مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، بداية من أكتوبر للموسم 2021-2022.

وظلت إدارة مباراة «السوبر الإماراتي» حكراً على «قضاة الملاعب» المواطنين على مدار 14 نسخة ماضية في الاحتراف، منذ أول مباراة في موسم 2008- 2009، والتي أدارها الدولي السابق محمد عمر، وصولاً إلى مباراة الجزيرة وشباب الأهلي في نسخة الموسم الماضي 2021- 2022، وأدارها سلطان عبدالرزاق، في ظهوره الثاني في «السوبر»، بعد الأول في نسخة 2017- 2018، والذي جمع الوحدة والجزيرة.

وضمت قائمة «قضاة السوبر» 11 مواطناً، من بينهم ثلاثة حكام أداروا «السوبر» في مرتين، ممثلين بجانب سلطان عبدالرزاق، في «المونديالي» محمد عبدالله حسن في نسختي 2010- 2011 بين الوحدة والإمارات، و2015- 2016 بين العين والنصر، فيما أدار عبدالله العاجل مباراتي العين والأهلي 2013- 2014، والعين والوحدة 2018- 2019.

وشملت قائمة «قضاة السوبر» على التوالي في النسخ السابقة، محمد عمر، فريد علي، محمد عبدالله حسن، محمد عبدالكريم، علي حمد، عبدالله العاجل، يعقوب الحمادي، عادل النقبي، سلطان عبدالرزاق، محمد عبيد خادم، وحمد علي يوسف.