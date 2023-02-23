أندية الإمارات تحصد 30 ميدالية في «قوى الشارقة»



الشارقة (وام)



رفع لاعبو الأندية الإماراتية رصيدهم إلى 30 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و12 فضية، و10 برونزيات، في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي يرعاها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

وحقق نادي خورفكان للمعاقين 3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم ذهبيتين، وفضيتين، ونادي الثقة للمعاقين ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وبرونزيتين، فيما فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بذهبية، وفضيتين، و5 ميداليات برونزية، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين.

وتمكنت الهند من الحفاظ على الصدارة لمنافسات البطولة لليوم الثاني برصيد 17 ميدالية «8 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزية»، بينما جاءت تايلاند في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية «6 ذهبيات، و5 ميداليات فضية، وميداليتين برونزية»، وألمانيا في المركز الثالث برصيد 9 ميدالية «6 ذهبيات، وفضية، وميداليتين برونزية».

وتثميناً للرعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة لمنافسات ملتقى الشارقة، أطلقت اللجنة جائزة خاصة لمنافسات 800 عدواً بالكراسي المتحركة للفئة T34.33 باسم راعي الملتقى، وفاز بالمركز الأول للجائزة اللاعب الكويتي أحمد المطيري، وتبعه التايلاندي شيوات راتانا والتونسي وليد كتيلة.

وتقديراً لدور المرأة الفعال في رياضيات ذوي الإعاقة، أطلقت اللجنة المنظمة اسم جائزة الثقة على منافسات 1500م عدواً بالكراسي للفتيات للفئة T54، وفازت بالمركز الأول البريطانية هنا كوكروفت، وتبعتها كاثرين دابرنر من سويسرا، ويامزا كنجوم من بريطانيا.



وهنأ الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للملتقى، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أبطال «فرسان الإرادة»، لتحقيقهم 30 ميدالية في ثاني أيام منافسات الملتقى، مؤكداً أنّ هذا يعد إنجازاً كبيراً نال احترام المجتمع الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي، وحثّهم على بذل مزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الميداليات في اليوم الأخير للبطولة.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، أن البطولة عالمية، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين العالميين أصحاب المستوى العالي، وأصحاب إنجازات رياضية عالمية، وهذا يجعل المنافسات قوية جداً.

وهنّأ الأبطال الإماراتيين من أصحاب الهمم لما حققوه من إنجازات رياضية متميزة في البطولة، والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي تزينوا بها، وأضفوها إلى سجلات الإمارات، خصوصاً أنّ هذه الفئة لا يوجد في قاموسها كلمة مستحيل.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أنّ النجاح الذي حققه الملتقى، ومشاركة هذا العدد الكبير من أبطال العالم نتيجة السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات في مجال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية، مشيراً إلى أنّ البطولة تأتي جزءاً من تطبيق أهداف رؤية الإمارات التي تدعم اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع.

