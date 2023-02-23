الشارقة يسيطر على دوري «مراحل الشطرنج»



دبي (الاتحاد)



تصدر نادي الشارقة للشطرنج قمة بطولة تحت 18 سنة للذكور، ضمن دوري «المراحل السنية»، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، بتفوقه على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية 4-2، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على الذيد 6-0، وجاء العين وصيفاً وله 4 نقاط، بفوزه على الذيد 4.5- 1.5 نقطة، يليه دبي للشطرنج والثقافة «نقطتين» من جولة واحدة، وأبوظبي «بنقطتين» من جولة، والذيد من دون رصيد.

ويلتقي في الجولة الثالثة يوم السبت العين مع أبوظبي ودبي مع الذيد.

وسيطر الشارقة على صدارة فئة تحت 14 سنة للذكور، بعد فوزه الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب أبوظبي 6-0، فيما فاز الفجيرة على اتحاد كلباء 3.5 -2.5 نقطة، ويتصدر الشارقة القمة برصيد 4 نقاط، يليه الفجيرة «نقطتين»، وأبوظبي «نقطتين»، واتحاد كلباء من دون رصيد، ويلتقي في الجولة الثالثة الشارقة مع الفجيرة واتحاد كلباء مع أبوظبي.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات للذكور، تقدم نادي الشارقة إلى الصدارة، وله 4 نقاط من الفوز على أبوظبي 4-2، الذي يليه برصيد نقطتين من جولة واحدة، والعين «نقطتين»، ويلتقي في الجولة الثالثة العين مع أبوظبي.

وعلى مستوى الإناث، يتصدر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة قمة مسابقة تحت 18 سنة وله 4 نقاط من الفوز على أبوظبي 4-2، وفاز في الجولة الأولى على رأس الخيمة 6-0، فيما جاء دبي وصيفاً برصيد نقطتين، بالفوز على فتيات رأس الخيمة 6-0، وأبوظبي «نقطتين»، وفتيات رأس الخيمة بدون نقاط، ويلتقي في الجولة الثالثة فتيات الشارقة مع دبي وفتيات رأس الخيمة مع أبوظبي.

وسيطر نادي فتيات الشارقة على مسابقة تحت 14 سنة للإناث، وله 4 نقاط بالفوز على العين للشطرنج والألعاب الذهنية 3.3 -2.5 نقطة، وجاء العين وصيفاً وله نقطتان، وفتيات رأس الخيمة الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على دبي 4-2، ورفع رصيده إلى نقطتين، ودبي بدون نقاط، ويلتقي فتيات الشارقة مع دبي وفتيات رأس الخيمة مع العين.

ويعتلي نادي أبوظبي قمة مسابقة تحت 10 سنوات للإناث، برصيد 4 نقاط من الفوز على فتيات الشارقة 5-1، يليه دبي 4 نقاط ثم فتيات الشارقة بدون نقاط، ويلتقي في الجولة الثالثة دبي مع أبوظبي.