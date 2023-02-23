ناتشو.. «رجل المهام الصعبة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



اشتهر المدافع الإسباني ناتشو لاعب ريال مدريد بأنه «الجندي المجهول»، الذي يستخدمه المدربون في وقت الأزمات الناجمة عن غياب أحد المدافعين الأساسيين للإصابة أو الإيقاف.

وفي كل مرة يدخل فيها ناتشو أرض الملعب، يثبت جدارته باللعب أساسياً، وليس مجرد بديلاً.

حدث ذلك في مباريات كثيرة في 2022 «العام الذهبي» للريال، والذي حصل خلاله على الدوري المحلي ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وأصبحت جماهير«الميرنجي» منذ بداية 2023، تتفاءل بمشاركة ناتشو في المباريات، حتى ولوكان بديلاً ، وأطلقت عليه لقب «رجل المهام الصعبة»، خاصة أنه يجيد اللعب في جميع مراكز الدفاع، ظهيراً أيمن أو أيسر أو قلب دفاع.

وأبرز مثال على دور ناتشو الذي لا غنى عنه، الأداء الرائع عند نزوله بديلاً للنمساوي ديفيد ألابا المصاب، بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني لمباراة ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي، ونجح ناتشو في الحد كثيراً من خطورة النجم المصري محمد صلاح، رغم سرعة هذا الأخير في الانطلاقات وقدرته على المراوغة.

ويكفي ناتشو فخراً أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ «الريدز» أشاد بأدائه، ودوره الكبير في إيقاف خطورة صلاح، ما أثر بالسلب على القوة الهجومية للفريق الإنجليزي.

وقال كلوب بالحرف الواحد: أصبح الأمر صعباً بالنسبة لنا، بعد الهدف الثالث الذي دخل مرمانا بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ولكن الأمور ازدادت صعوبة بنزول ناتشو الذي نجح بخبرته الكبيرة وتركيزه العالي في إيقاف خطورة صلاح الذي وجد صعوبة كبيرة في المرور منه، ما أثر كثيراً على قدراتنا الهجومية.

ونجاح ناتشو في اللعب بجميع مراكز الدفاع، يجعل منه «بديلاً سوبر» للفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر، وداني كارباخال الظهير الأيمن، وأيضاً أنطونيو روديجير أو إيدرميليتاو قلبي الدفاع، وأصبح مرشحاً بقوة للمشاركة أساسياً في «ديربي مدريد» يوم السبت أمام أتليتكو مدريد، ضمن «الجولة 23» للدوري «الليجا»، في ظل استمرار غياب ميندي وألابا للإصابة، ومن أجل الاستفادة أكثر بوجود الفرنسي إدواردو كامافينجا في وسط الملعب، بدلاً من مشاركته في مركز الظهير الأيسر منذ إصابة ميندي، كما أن ناتشو مرشح بقوة أيضاً للمشاركة في «كلاسيكو الكون» أمام برشلونة 2 مارس المقبل، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.