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الرياضي

ليفربول وإيفرتون.. عقوبة «عدم السيطرة»!

ليفربول وإيفرتون.. عقوبة «عدم السيطرة»!
23 فبراير 2023 09:45

 
لندن (د ب أ) 

قررت لجنة تنظيمية مستقلة تغريم ليفربول وإيفرتون، وذلك بعد فشلهما في السيطرة على سلوك اللاعبين والطاقم الفني في «ديربي ميرسي سايد» بالدوري الإنجليزي لكرة القدم في ملعب «أنفيلد» الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أنه قبل نهاية المباراة التي فاز بها ليفربول 2 - صفر، دخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في مشادة مع أندي روبرتسون مدافع ليفربول، ليتحول الأمر إلى مشاجرة بين لاعبي الفريقين، وعدد من أعضاء الجهازين الفنيين في كل من ليفربول وإيفرتون.
ونتيجة لذلك تقرر تغريم ليفربول مبلغ 25 ألف جنيه استرليني «120. 30 دولار»، فيما سيدفع إيفرتون مبلغ 40 ألف جنيه استرليني، وهي غرامة أكبر على الفريق الزائر، بسبب اتهام سابق عقب واقعة في مواجهة على ملعبه أمام كريستال بالاس أوائل الموسم الجاري. 

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وقال اتحاد الكرة الإنجليزي: اعترف كلا الناديين بفشلهما في السيطرة على اللاعبين والبدلاء بشكل منظم، وامتنعا عن سلوك استفزازي خلال الدقيقة 86.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
إيفرتون
جوردان بيكفورد
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