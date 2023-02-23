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الرياضي

هالاند: فرنسا محظوظة بـ «الفتى المدلل»

هالاند: فرنسا محظوظة بـ «الفتى المدلل»
23 فبراير 2023 09:40

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يختلف الكثيرون على أن النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هما أفضل مهاجمين في العالم حاليا، والاثنان لا يتوقفان عن تسجيل الأهداف وإمتاع الجماهير، ومن الممكن اعتبارهما متنافسين، كما كان الحال بين «الأسطورتين» ليونيل ميسي الأرجنتيني، وكريستيانو رونالدو البرتغالي.
غير أن هالاند الملقب بـ «الفتى الذهبي» لا ينظر إلى الأمر على هذا النحو التنافسي، وإنما لم يخف إعجابه الشديد بكليان مبابى الملقب بـ «فتى بوندي المدلل»، وقال في حديث لقناة «بلوس» الفرنسية: هناك الكثير من اللاعبين الممتازين ومبابى أحدهم، إنه لاعب لا يصدق، قوي وسريع، وهو على هذا المستوى الرائع منذ سنوات.
وأضاف: مبابى يكبرني بعامين، ومازال أمامه 10 سنوات أخرى من التألق والإبداع وتسجيل الأهداف، واللعب على أعلى مستوى احترافي، إنه ظاهرة.
ولم يكتف هالاند بهذا الإطراء والمديح، وإنما أبدى أسفه لأن مبابى لا يحمل الجنسية النرويجية مثله، وقال: الفرنسيون محظوظون بكونه يلعب لمنتخب «الديوك»، وكنت أتمنى أن يلعب لمنتخب النرويج، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
هالاند، الذي سجل حتى الآن 26هدفاً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، يعتبر حالياً أفضل هداف في أوروبا، ورغم ذلك لا يعتبرنفسه أفضل لاعب في العالم الآن، ولا يقدرعلى أن يزعم بذلك. وقال: لا أعتقد أنني الأفضل في العالم اليوم، فهناك كثير من اللاعبين أفضل مني، وما زال الطريق أمامي طويلاً، ولحسن الحظ إنني ما زلت شاباً صغيراً، والفرصة أمامي للعب لفترة طويلة، ولهذا لا أفكر في الأمر، حتى لا أزيد الضغوط على كاهلي.
يذكر أن هالاند المولود في 21 يوليو 2000 «22عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية الحقيقية في النرويج «2017- 2018»، حيث لعب 16 مباراة، سجل خلالها 17هدفاً، ثم انتقل إلى ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2019، ولعب 16 مباراة، وسجل 17هدفاً، ومنه إلى دورتموند الألماني «2020-2022»، ولعب له 67 مباراة وسجل 62 هدفاً، وانتهى به المطاف يوليو الماضي في مانشستر سيتي.
ولعب هالاند لمنتخبات كل المراحل السنية تحت 15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب النرويجي الأول عام 2019، حيث سجل حتى الآن 21 هدفاً في 23 مباراة.

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
النرويج
فرنسا
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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