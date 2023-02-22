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سلطان بن حمدان يؤكد ثقته في نجوم العين قبل مواجهة «السوبر»

سلطان بن حمدان يؤكد ثقته في نجوم العين قبل مواجهة «السوبر»
23 فبراير 2023 01:36

العين (وام)

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب بالنادي، جانباً من الحصة التدريبية الأخيرة لفريق الكرة الأول بالنادي التي جرت مساء أمس على إستاد خليفة بن زايد، قبل دخول الفريق في المعسكر المغلق اعتباراً من اليوم استعداداً لمواجهة «السوبر».
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها للوقوف على آلية سير العمل في مشروع النادي الرياضي المتكامل.

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ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان للاعبي الفريق، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.
وامتدح رئيس اللجنة التنفيذية للنادي، خلال الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق الأول، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين، روح الانتصار التي بدت العنوان الأبرز لأداء الفريق خلال مواجهاته الأخيرة.
ودعا الجميع إلى الاستمرار على النهج نفسه، متمنياً للفريق التوفيق في مباراة السوبر، وحصد اللقب لإسعاد الجماهير. كما اطلع رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي، خلال الجولة التفقدية، على آلية سير العمل في مشروع النادي المتكامل والصالة الرياضية «الجمانيزيوم»، وتابع جانباً من تدريبات فرق المراحل السنية بالنادي.

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