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تحدي الإمارات للفرق التكتيكية: «أخمت الروسي» يحصد المركز الأول في مسابقة «إنقاذ ضابط»

سيف الشعفار وضاحي خلفان وعبدالله المري خلال المنافسات (من المصدر)
23 فبراير 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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بحضور الفريق متقاعد سيف عبد الله الشعفار، شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فعاليات اليوم الثالث للنسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، في المدينة التدريبية بالروية.
واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ورجل الأعمال خلف الحبتور، وقادة الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة المشاركة في التحدي، على منافسة اليوم الثالث والتي تتعلق بتنفيذ عملية إنقاذ «ضابط».
وفي اليوم الثالث، تمكن فريق أخمت الروسي من حصد المركز الأول في مسابقة «إنقاذ ضابط»، التي شهدت منافسة كبيرة بين كافة الفرق بعد حصوله على 55 نقطة، متفوقاً على صاحب المركز الثاني، وهو فريق شرطة الشارقة الذي حصل على 54 نقطة، في حين حصل فريق شرطة أبوظبي «B» على المركز الثالث بواقع 53 نقطة.
وتوج اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، الفرق الثلاثة الفائزة في المركز الأولى.
وأثنى اللواء ابن لاحج على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الثالث، من خلال تنفيذ مسابقة «إنقاذ ضابط» التي تضمنت الدقة في تنفيذ الرماية نحو الأهداف، والقفز عن الحواجز، ونقل ضابط مصاب خط النهاية.
وتصدر المجموع العام في النقاط خلال الأيام الثلاثة الأولى من المسابقة، فريق أخمت الروسي بواقع 159 نقطة، فيما تلاه فريق القيادة العامة لشرطة دبي «B» بحصوله على 156 نقطة، بينما حل في المركز الثالث فريق شرطة الشارقة «A» بواقع 143 نقطة.

ضاحي خلفان
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تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
تحدي الفرق التكتيكية
عبد الله المري
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