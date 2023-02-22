روبيو يكسب المرحلة الثالثة من «طواف الإمارات»



رأس الخيمة (الاتحاد)



فاز الدراج الكولومبي اينر روبيو من فريق موفي ستار، بمرحلة «برجيل القابضة» الثالثة من طواف الإمارات 2023 بنسخته الخامسة، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وانطلقت المرحلة الثالثة من إمارة الفجيرة، وتحديداً من شاطئ المظلات، وصولاً إلى قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، لمسافة 185 كلم، وقطع الدراج الكولومبي المسافة بزمن قدره 4:51:24 ساعة، متقدماً على منافسه دراج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي ريمكو إيفينبول، والبريطاني آدم ييتس من فريق الإمارات.

وحصد البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب قميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة» الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل الأسترالي لوكاس بلاب على القميص الأخضر برعاية «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية «برعاية أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق البيسين ديكونينك.



توج الفائزين كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وكفيل عبد العظيم مدير قسم الفعاليات في مجموعة برجيل القابضة، وأحمد إبراهيم مدير إدارة التسويق في آي اتش سي، وأحمد إبراهيم أحمد ممثل شركة نخيل، وأليسا بيكولو ممثلة شركة آليه، وريم الراشدي مدير إدارة التسويق في مجلس أبوظبي الرياضي.

وفي حديثه بعد الفوز بالمرحلة الثالثة، قال اينر روبيو: «إنه أمر رائع بالفعل، لقد تمكنت من تحقيق أول فوز احترافي لي في اليوم الذي يصادف عيد ميلادي، ويأتي هذا الفوز بعد مواجهتي العديد من المشاكل البدنية منذ بداية مسيرتي الاحترافية، ولكني في حالة ممتازة الآن واحظى باهتمام كبير من كامل فريقي».

وأضاف: «خلال السباق، كانت الخطة هي الاستمرار بالمنافسة، ولكن راودتني القوة والجرأة للتقدم في السباق أثناء صعود جبل جيس وتمكنت من تحقيق الفوز في نهاية المطاف، إنه بحق يوم مميز للغاية في مسيرتي الرياضية».

وتُقام «الخميس» المرحلة الرابعة، مرحلة دبي التي تنطلق من الشندغة الساعة 12:30 ظهراً، وصولاً إلى دبي هاربور بوقت متوقع الساعة 16:30، وتبلغ مسافة المرحلة 174 كم، حيث يكون الجزء الأول من المرحلة على أطراف المدينة قبل دخول الصحراء، والوصول إلى مضمار القدرة للدراجات ومدينة «إكسبو» دبي. ويستمر المسار بعد ذلك ليصل إلى نخلة جميرا، على طريق الهلال، قبل أن يعود إلى قاعدة النخلة ودبي هاربور. ويتعرج المسار بأكمله على طول طرق واسعة جداً ومستقيمة إلى حد كبير تتخللها تقاطعات دائرية ذات قطر كبير وممهدة جيداً.