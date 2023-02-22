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«المطية» يشارك في «دوري الثالثة»

«المطية» يشارك في «دوري الثالثة»
22 فبراير 2023 19:23

 
دبي (الاتحاد)

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أكد جمعة مدني، رئيس مجلس إدارة نادي المطية، الرئيس التنفيذي، أن الاستعداد تجري على قدم وساق داخل منظومة العمل بالنادي، من أجل اختيار مجموعة من أفضل اللاعبين للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم موسم 2023- 2024، متمنياً أن تكون تلك الانطلاقة بداية لمؤسسة رياضية متميزة ذات شأن في الرياضة الإماراتية في المستقبل القريب، جاء ذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمه النادي، لداعمي ومحبي الكيان الجديد على ظهر اليخت «ستارك وينج» في خور دبي.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على الجوانب الاقتصادية والسياحية للإمارات بصفة عامة ونادي المطية بصفة خاصة، بتعريف أكبر شريحة محلية وعالمية بالمبادرة الهادفة، والأولى من نوعها بإطلاق أول عملية رقمية «دهب» لنادي إماراتي رغم ولادته الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي المطية، أن النادي يضم إلى جانب كرة القدم لعبتي الهوكي والكريكيت، مشيراً إلى قرب انطلاقة تدريبات المراحل السنية لرياضة الهوكي، ليصبح أول نادٍ بالدولة يضم ضمن أنشطته الرياضية هذه اللعبة، كما يتم الكشف عن المزيد من الأنشطة والفعاليات مع بداية الشهر المقبل.
وأكد جمعة مدني أن شعار النادي يدل على الموروث، خاصة أن رأس الناقة رمز تراثي، والسنام يرمز إلى اللياقة البدنية، ودلالة أيضاً إلى حرف «ميم» الذي يرمز إلى المطية، والخط المائل يدل على الاستمرارية وعدم التوقف، كما أن الألوان المختلفة تدل على الرياضات المختلفة بالنادي.
وأعربت منيرة البلوشي، الأمين العام للنادي، عن فرحتها بحضور الشخصيات المتميزة الداعمة للنادي في انطلاقته الأولى، والتي سيكون لهم دور خاص خلال المرحلة المقبلة، كما أن وجود العنصر النسائي يسهم بالتأكيد في دعم الرياضة النسائية بالإمارات، كما يسعى المطية لتفعيل الأنشطة الرياضية النسائية من الشهر المقبل.

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