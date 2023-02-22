قرية بوذيب تستقبل آخر الخيول المشاركة في مونديال القدرة



أبوظبي (وام)



أكد ماجد المرزوقي مسؤول شركة «أكوي سكاي لوجيستك» الناقلة للخيول في مونديال القدرة، أن اليوم سيشهد وصول الشحنة الأخيرة من الخيول المشاركة في مونديال القدرة، والمتواجدة داخل الدولة.

وقال المرزوقي: إن هذه الخيول مخصصة لدولة الإمارات، وإستونيا، والكويت، والسعودية، والبحرين، وبريطانيا، وأوروجواي.

ويقام مونديال القدرة في قرية بوذيب الدولية يوم السبت المقبل، لمسافة 160 كلم، بمشاركة 126 فارساً من 36 دولة.

وأضاف: «الخيول الموجودة هنا لا تخضع للإجراءات التي تخضع لها الخيول القادمة من خارج الدولة، ونحرص على الالتزام بشحنها إلى قرية بوذيب في الوقت المحدد بأفضل الممارسات، على غرار ما حدث في المرحلة السابقة التي شهدت شحن الخيول القادمة من جميع الدول العالمية».

وبدوره أوضح الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة باتحاد الفروسية والسباق رئيس اللجنة البيطرية، أن الخيول المحلية التي ستصل إلى قرية بوذيب الدولية للقدرة اليوم، سيتم التعامل معها كخيول محلية لأنها ليست مسافرة وفي الوقت نفسه لا تختلط بالخيول الأخرى، ويمكن أن تتدرب مباشرة.

وقال: إن هناك العديد من الفرق قررت شحن خيولها قبل مدة زمنية طويلة إلى الإمارات، وذلك لتتأقلم مع الأجواء، سواء درجات الحرارة أو المسارات، وتعتبر بعض هذه الفرق من المرشحين للمنافسة على اللقب، مثل فريق البحرين والفريق الإسباني وخيول الكويت وبريطانيا وإستوينا وأستراليا.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة منحت الفرصة لهذه الخيول لاستخدام المسارات والقرية من أجل تدريب خيولهم والتأقلم على ظروف السباق، ولذلك تعتبر هذه الخيول، وكأنها خيول محلية تعامل من الناحية الصحية بهذا التوصيف ولا تحتاج إلى إجراءات حجر بيطري.

وذكر الطويسي أن الاتحاد الدولي للفروسية والسباق، الذي يولي اهتماماً كبيراً لنشر الوعي والتثقيف لكافة المعنيين برياضة الفروسية بما يستجد من قوانين وأنظمة، نظم على هامش بطولة العالم ورشة عمل كبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية وهيئة مكافحة المنشطات للرياضيين، لاطلاع كافة المعنيين على المستجدات في هذا المجال.

وأضاف أن اتحاد الفروسية ينظم سنوياً ورش عمل تثقيفية لجميع المعنيين برياضة الفروسية لاطلاعهم على ما يستجد، سواء في قوانين الفروسية أو مكافحة المنشطات أو غيرها، وقد جاءت هذه الورشة امتداداً لذلك.