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اللجنة البارالمبية تناقش الخطط المستقبلية

اللجنة البارالمبية تناقش الخطط المستقبلية
22 فبراير 2023 20:00

 
دبي (الاتحاد)

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عقد المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الوطنية، برئاسة محمد فاضل الهاملي، اجتماعه الأول في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، تزامناً مع ملتقى الشارقة الدولي المقام حالياً بمشاركة 69 لاعباً ولاعبة من أندية، (أبوظبي، العين، خورفكان، عجمان، دبي، الثقة) لأصحاب الهمم.
حضر الاجتماع كل من الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس، وذيبان سالم المهيري الأمين العام، والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد الأمين المالي، وعبدالله حسن الفلاسي رئيس لجنة الاتصال والتعاون الدولي، وصالح الرياحي المدير الفني للجنة، وذلك لمناقشة المستجدات الخاصة برياضة أصحاب الهمم، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث اطلعوا على خطة إعداد المنتخبات الوطنية للموسم الرياضي الحالي لعام 2023، ومناقشة خطط إعداد اللاعبين الناشئين الموهوبين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية وإعداد جيل جديد من اللاعبين، كما تمت مناقشة خطة إعداد المعسكرات والمحافل الدولية القادمة وعلى رأسها الإعداد للمحفل البارالمبي بباريس 2024.
وأشار الهاملي أن الهدف من المكتب التنفيذي هو الخروج بتوصيات تهدف لخدمة أبنائنا من أصحاب الهمم في المقام الأول، من خلال إعداد جيل جديد لتمثيل الدولة ورفع علم دولتنا المعطاءة التي قدمت الكثير لأبنائها من أصحاب الهمم، مشيراً أن هدفنا خلال الفترة القادمة المنافسة والمشاركة بوجوه جديدة في دورة الألعاب البارالمبية القادمة بباريس 2024
كما أثنى على الدور الكبير الذي تقوم به أندية أصحاب الهمم بالدولة وأيضاً الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخباتنا الوطنية للخروج بأفضل النتائج، بالإضافة إلى الجهد الملموس والتفاني من قبل لاعبينا في مختلف الرياضات من أصحاب الهمم، وبدورنا سنعمل على متابعة لاعبينا وتوفير المناخ المناسب لهم، مجدداً ثقته في قدرة فرسان الإرادة في جميع المحافل الدولية والقارية القادمة.

اللجنة البارالمبية الإماراتية
نادي الثقة للمعاقين بالشارقة
الشارقة
محمد فاضل الهاملي
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