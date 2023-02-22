30 ميدالية للإمارات في ثاني أيام «الشارقة الدولي لألعاب القوى»



الشارقة (الاتحاد)



رفع لاعبو الأندية الإماراتية غلتهم إلى 30 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و12 فضية، و10 برونزيات، في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي يرعاها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

حقق نادي خورفكان للمعاقيين 3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وحصد نادي الثقة للمعاقين ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، فيما فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، و5 ميداليات برونزية، وحصد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين.

وتمكنت الهند من الحفاظ على الصدارة لمنافسات البطولة لليوم الثاني برصيد 17 ميدالية «8 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزية»، بينما جاءت تايلاند في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية «6 ذهبيات، و5 مداليات فضية، وميداليتين برونزية»، وحلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 9 ميدالية «6 ذهبيات، وفضية، وميداليتين برونزية».

وفي مسابقة 200 م جري رجال فئة (T11/35/37/46/47)، فاز بالميدالية الذهبية اللاعب الكندي توماس نورمنتي، وحقق لاعب نادي الثقة يحيى البلوشي الميدالية الفضية، وحصد لاعب عمان سيف المقبالي الميدالية البرونزية، وفي منافسات 200 م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة T34، حصد اللاعب التونس وليد كتيلة على الميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي العين لأصحاب الهمم أحمد نواد الميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عثمان بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات 200 م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة (R1/R2) حقق اللاعب راشد المحرمي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب خالد المرزوقي بالميدالية الفضية من نادي الثقة للمعاقين، وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F32، حصد اللاعب الجزائري وليد فرحان الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب العماني محمد القاسمي بالميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم محمد البلوشي بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F33، حصد اللاعب السعودي هاني النخلي على الميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي الثقة للمعاقين أحمد الحوسني الميدالية الفضية، وفاز اللاعب العماني مهنا وليد بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك حقق لاعبة نادي خورفكان للمعاقيين مريم الزيودي الميدالية الذهبية، وفازت زميلتها مريم المطروشي بالميدالية الفضية، وحققت لاعبة كازخستان جولديري كابوروفا الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك فئة (F34/55/57)، حققت لاعبة كندا سارة ميكيا الميدالية الذهبية، وفازت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم شيماء الرشيدي بالميدالية الفضية، وحققت زميلتها لطيفة السويدي الميدالية البرونزية، وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك فئة (F32/33/51/53/54)، فازت لاعبة الجزائر سمية بن دلهوم بالميدالية الذهبية، وحققت سارة الجنيبي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم الميدالية الفضية، وفازت اللاعب عائشة سالم الخالدي من نادي خورفكان للمعاقيين بالميدالية البرونزية.