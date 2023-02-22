كأس السوبر تزور مقرات الرعاة

أبوظبي (الاتحاد)



نفذت رابطة المحترفين، في إطار الترويج لـ«كأس السوبر الإماراتي»، جولة للكأس في مقرات الرعاة، شركاء النجاح مع الرابطة، لتعزيز العلاقة معهم، وإبراز دورهم الكبير في إنجاح كل المنظومة الرياضية بكل مسابقات الرابطة، فضلاً عن الترويج للمباراة المرتقبة بين فريقي العين والشارقة، السبت المقبل.

وتضمنت الجولة مقرات كل من الشركة الوطنية الرائدة «أدنوك»، مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة الرصاصي للعطور، وفنادق ريكسوس، فندق قصر الإمارات وشركة النابودة للسيارات.

وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع الرعاة مرحلة مهمة، تستهدف تحقيق قيمة مضافة ثمينة، بما يسهم في تطوير كرة القدم، باعتبارها اللعبة الشعبية في دولة الإمارات، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودعم المناسبات الرياضية المختلفة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة.