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«الظبي» تكسب سيف «ختامي المرموم» لأبناء القبائل

«الظبي» تكسب سيف «ختامي المرموم» لأبناء القبائل
22 فبراير 2023 19:01

 

دبي (الاتحاد)

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شهد الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ختام منافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، 
وتمكنت «الظبي»، بشعار منصور محمد منصور السيف الخيارين، من انتزاع سيف ختامي المرموم في الشوط السادس للحول المفتوح بزمن قدره 12:01:2 دقيقة.
وفي المقابل، كتب «مهندس» لحمد راشد حمد غدير الكتبي السطر الأخير في رحلته بعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة بحصوله على بندقية الزمول المفتوح في زمن قدره 12:27:2 دقيقة، قبل أن يعلن مالكه عن اعتزاله وتحويله لمحمية مرغم كأحد زمول الإنتاج.
وتمكنت «بيّه» المملوكة لحمد راشد حمد غدير الكتبي من حصد سيف الإنتاج للحول المفتوح، بعد نجاحها في حسم المعركة في زمن قدره 12:14:6 دقيقة، لتضيف السيف الثالث إلى رصيدها هذا العام بعد سيف مهرجان جائزة زايد الكبرى، وسيف مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023.
ونجح «هتاش» المملوك لعلي حمد هزاع أبو شريده في حسم معركة الزمول للإنتاج على الشداد بوصوله لخط النهاية في توقيت قدره 12:17:2 دقيقة.
واستطاعت «نوايا»، بشعار سالم أحمد محمد دري الفلاحي، أن تكسب معركتها مع الحول المحليات على خنجر ختامي المرموم، بتوقيت قدره 12:13:7 دقيقة، لتضيف إنجازاً جديداً إلى رصيدها بعد حصولها على سيف المحليات في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023.
وذهب شداد الزمول المحليات إلى شعار علي حمد علي راشد مقارح والذي قدم «متعود» على الصدارة بعد أن حسم معركته القوية مع المنافسين في توقيت قدره 12:25:1 دقيقة.
وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد بتتويج الفائزين بالرموز لمؤسسات هجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023، عقب نهاية الشوط السادس، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.
وشهد ميدان المرموم في الفترة الصباحية إقامة أربعة أشواط لمسافة القدرة البالغة 11 كيلومتراً، وذلك بواقع شوطين لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لهجن أبناء القبائل، وحصدت «الشاهينية» لمؤسسة هجن العاصفة وتحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي ناموس الشوط الرئيسي للحول بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 17:34:7 دقيقة.
أما شوط الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، فقد ذهب لمصلحة «مجمل» بشعار هجن الشحانية والمضمر سالم فاران المري، بزمن بلغ 18:12:3 دقيقة.
وكسبت «شهب» المملوكة لحمد راشد حمد غدير الكتبي تحدي الحول لهجن أبناء القبائل، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 17:47:6 دقيقة.
وأهدى «ليث» مالكه عبدالهادي محسن راشد الشهواني الهاجري ناموس الحول لهجن أبناء القبائل بزمن قدره 18:13:9 دقيقة.
وتُقام اليوم تحديات رموز الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، في اليوم الختامي، وستكون الانطلاقة من بوابة الزمول المحليات التي ستتنافس في الشداد ونصف المليون درهم، بينما يشهد الشوط الثاني منافسة الحول المحليات على الخنجر ونصف المليون درهم، وبالمقابل تتصارع الزمول في الشوط المفتوح على البندقية الذهبية ومليون درهم.
وسيكون سيف الإمارات هو الهدف في الشوط الرئيسي للحول المفتوح، وسيحصل الفائز به على جائزة نقدية بقيمة مليوني درهم، وينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في جميع أشواط الرموز جوائز نقدية ضخمة.
ويتوقع أن يشهد شوط سيف الإمارات منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ورفع مضمرو المؤسسات المختلفة رايات التحدي، وأعلنوا الجاهزية الكاملة للتحدي المنتظر.

دبي
الهجن
مهرجان المرموم التراثي
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