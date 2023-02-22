125 فارساً وفارسة في «مونديال القدرة»

عصام السيد (أبوظبي)



شهدت الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية الملكي الأردني، المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للقدرة، بفندق ريتز كارلتون، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، ومدير البطولة، ويعقوب السعدي رئيس عام قنوات أبوظبي الرياضية وياس، عضو اللجنة المنظمة العليا، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وكريستينا أبودية مديرة دائرة القدرة في الاتحاد الدولي، وشارون المدير الفني بالاتحاد الدولي، للكشف عن تفاصيل وآخر الاستعدادات لتنظيم السباق، والذي يقام السبت المقبل، لمسافة 160 كلم «3 نجوم» على 6 مراحل في قرية بوذيب الدولية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، بمشاركة 125 فارساً وفارسة من 36 دولة.

ونقل أحمد السويدي تحيات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا للبطولة، وأعضاء اللجنة.

وقال: إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الإمارات لرياضة القدرة في الدولة، جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الأبطال، وكذلك في تنظيم واستضافة البطولة للمرة الثالثة في بوذيب.

وأضاف: حظيت بطولة العالم للقدرة في بوذيب بدعم لا محدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الرئيس الشرفي للبطولة، عند تقديم ملف طلب الاستضافة، وأيضاً بعد الفوز بالاستضافة، بتوفير كل الاحتياجات بترتيبات متكاملة لتقديم بطولة رائعة، ومتميزة تسعد الجميع، ونتقدم بالشكر إلى سموه على هذا الدعم.

وقال: كما نتوجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للفروسية على ثقته في منح قرية بوذيب استضافة البطولة، وهي ثقة نابعة عن قناعة، بما لدى الإمارات من سمعة طيبة في تنظيم كبرى البطولات العالمية، ومن بنية تحتية لقرية بوذيب بأفضل المعايير الدولية.

ونتوجه بالشكر والتقدير لشركاء البطولة، اتحاد الفروسية والسباق، دائرة الصحة، دائرة الثقافة والسياحة، دائرة البلديات والنقل، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قنوات أبوظبي الرياضية، والهيئة الاتحادية للمراسم، الذين قدموا جهوداً كبيرة من أجل إنجاح الحدث من الجوانب كافة، والشكر لكل من أسهم معنا في هذا العمل.

ومن جانبه، قال يعقوب السعدي: ندرك حجم البطولة وما تتطلبه للتغطية والنشر والبث وبالتأكيد التجربة والممارسة والخبرة جعلتنا جميعاً قادرين على خوض التحدي برؤية جديدة وفكر جديد.

وأضاف: بالنسبة لنا في «أبوظبي للأعلام»، عبر «أبوظبي الرياضية وقناة ياس أؤكد أن تغطيتنا لبطولة العالم للقدرة ستتم وفق أعلى معايير النقل التلفزيوني التي ابتكرناها في قناة ياس، وسننقل البطولة عبر 25 كاميرا منوعة ومختلفة، وهو عدد غير مسبوق، ولكن أمام التحدي وأمام التزامنا المهني والوطني وضعنا كل الإمكانات الفنية والبشرية لخدمة البطولة، والتي أدعو من هنا الجميع للمشاركة والإسهام كل في مجاله ومن جانبه في تقديم كل ما يستطيع وصولاً إلى هدف الدولة ورسالتها المتمثلة في تأكيد صورة الإمارات وقدراتها وقدرات أبنائها.

ومن جانبه، قال سعيد الفزاري: إنابة عن صالح الجزيري تزودنا البطولة بمنصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي وتراثها العريق في الفروسية التي تحظى بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة،

وتسهم هذه الفعاليات في استقطاب المزيد من الزوار لاكتشاف وجهتنا وتجاربها السياحية والثقافية وكرم ضيافتها الأصيل، إلى جانب ترسيخ مكانتها عاصمة لأرقى البطولات الرياضية الدولية، خاصة الفروسية وسباقات القدرة، ونشكر اتحاد الفروسية والسباق، وقرية بوذيب العالمية للقدرة، والاتحاد الدولي للفروسية على هذا التنظيم الناجح.

ومن جانبها، شكرت كريستينا أبودية الجهود الجبارة لحكومة الإمارات واتحاد الفروسية والدعم من خلال رؤى جيدة، وهذا أمر إيجابي، وتبقي البطولة خالدة وتاريخية على الأعوام.