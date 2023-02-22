«الجو جيتسو والفنون القتالية» يفوز بجائزة أفضل اتحاد مستضيف لعام 2022

أبوظبي (الاتحاد)



في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة والعاصمة أبوظبي، أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن فوز اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة بجائزة أفضل اتحاد مستضيف لعام 2022.

وجاء هذا التكريم بعد نجاح الاتحاد الذي يعتبر الهيئة الرسمية المنظمة لهذه الرياضة في دولة الإمارات باستضافة بطولتين عالميتين في عام واحد، حيث تسلم الاتحاد الجائزة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وحول هذا الإنجاز يقول العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس الإدارة اتحاد رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد: «نهدي هذه الجائزة لقيادتنا الرشيدة، وأسرة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، وفرق العمل واللجان المنظمة التي أرست معايير عالمية في استضافة البطولات وسط إشادة عالمية كبرى».

ويضيف: «يمثل اختيارنا كأفضل اتحاد مضيف لعام 2022 مكافأة للجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل خلال الأشهر الماضية. وكانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تستضيف فيها أي دولة بطولتين عالميتين للفنون القتالية المختلطة خلال عام واحد، هما بطولة العالم للكبار والشباب في يناير وبطولة العالم للناشئين في أغسطس. ويمنحنا هذا دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود وتعزيز مكانتنا المتميزة، ولا سيما مع استعداد أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في شهر أغسطس القادم».

وتسلم الجائزة نيابة عن الاتحاد محمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية لدى الاتحاد، بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة اجتماعها يوم الجمعة في فندق كراون بلازا في نوفي بلجراد، بحضور 45 عضواً. وشهد الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات بشأن قبول العضوية الكاملة لاتحادات جديدة منها الكويت والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى قبول أعضاء بصفة مراقب لدول مثل فلسطين وكوريا الجنوبية.