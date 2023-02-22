نهيان بن مبارك يتوج الفائزين بكأس رئيس الدولة للجولف

أبوظبي (الاتحاد)



توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش راعي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، وبحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف الفائزين بالبطولة التي حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً رائعاً، وشهدت مشاركة قياسية وصلت لأكثر من 100 لاعب ولاعبة بنسختها الحادية عشرة.

شهد البطولة نجيب أحمد بوشيري رئيس قنوات التوزيع والشبكات العضو المنتدب لشركة (HSBC) الشرق الأوسط للأصول، وسيف ثابت ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومن اتحاد اللعبة اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، وخالد الشامسي، وخلفان الكعبي، وأكرم سكيك.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش راعي البطولة، أن قيادتنا الرشيدة تحرص على توفير متطلبات النجاح كافة لأبنائها وبناتها بالمناشط كافة التي يوجدون فيها والتي تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي لدولة الإمارات.

وأشاد معاليه برياضة الجولف التي تشق طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية، منوهاً بالانتشار الواسع للعبة بين الشباب من الجنسين وتطور مستواها بشكل لافت والوجود الفعال في الكثير من المنافسات المحلية والخارجية، وهو أمر يحسب لاتحاد الجولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وسعيهم الدؤوب لتوسيع قاعدة المشاركة للاعبينا المواطنين، وتطوير مستوياتهم، وأضاف أن ما شاهدته من مشاركة واسعة لمختلف الفئات يدعو إلى التفاؤل بمستقبل اللعبة.

وتوج اللاعب أحمد سكيك بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف للموسم 2023، بعد أن احتل المركز الأول ونال الكأس الغالية بمجموع 149 ضربة، وحل حسن المشرخ ثانياً بمجموع 151 ضربة، وسيف ثابت ثالثاً بمجموع 155 ضربة، وتوج اللاعب محمد درويش بفئة النت بمجموع 130 ضربة، واللاعب جوشن سلفراج بفئة النخبة بمجموع 145 ضربة.



وتم تخصيص مسابقة للاعبين «الكبار» من الرعيل الأول، وفاز بالمركز الأول بمنافسات الكروس اللاعب سعيد المالك، وفاز بمنافسات النت اللاعب سلطان عبد العلي.

وفي منافسات الشباب تحت 18 سنة، فاز بالمركز الأول لفئة الكروس وكأس البطولة اللاعب راشد النقبي، وحل ثانياً سلطان الجسمي واللاعب محمد ثابت الفائز بمنافسات النت.

وعلى صعيد منافسات الفتيات، فازت وصيفة العرب علياء العمادي بالمركز الأول، وحلت ثانية حمدة السويدي، والدكتورة رباب الحاج بمنافسات النت، وجيمي كاميرو بمنافسات الفتيات بفئة النخبة.

وفي منافسات الضربات الأطول والأقرب للحفرة على مستوى البنين والفتيات، فاز بالمركز الأول بمنافسات الضربة الأطول لفئة الرجال اللاعب خالد يوسف، وبمنافسات الأقرب للحفرة اللاعب ياسر المرزوقي، والأطول بفئة الشباب اللاعب علي عادل سعيد، وفي منافسات الفتيات للضربة الأطول احتلت المركز الأول اللاعبة انتصار الريش وبمنافسات الضربة الأقرب للحفرة اللاعبة علياء العمادي.

وحرص اتحاد اللعبة على إقامة بطولة خاصة للصغار «صقور المستقبل» التي شهدت مشاركة أكثر من 20 لاعباً ولاعبة لا تتجاوز أعمارهم 12 ربيعاً، وفازت بالمركز الأول لطيفة الجسمي وفي المركز الثاني فاطمة كلبت، وفي منافسات البنين فاز بالمركز الأول علي المازمي وبالمركز الثاني عبد الله البلوشي.

وحرص اتحاد اللعبة على تكريم النجم الواعد نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان لحرصه على المشاركة الإيجابية والفاعلة بجميع البطولات من 5 سنوات، وهو بعمر لم يتجاوز العشر سنوات.