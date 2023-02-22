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1000000 درهم وإيقاف 10 لاعبين في «هوشة» دبا وعجمان

1000000 درهم وإيقاف 10 لاعبين في «هوشة» دبا وعجمان
22 فبراير 2023 17:38


رضا سليم (دبي)

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قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبات على لاعبي دبا وعجمان بعد الهوشة التي حدثت بين اللاعبين عقب انتهاء مباراتهم في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، والتي أقيمت بينهما بملعب دبا وانتهت لمصلحة دبا بهدف دون رد، حيث قدمت رابطة المحترفين تقريراً يدين عدداً من لاعبي الفريقين، وقررت اللجنة إيقاف اللاعبين عبدالله أحمد وحمد محمد، من عجمان وخليل أجانا، وإيمرسون فابريكيو، من دبا، ست مباريات وتغريم كل 140 ألف درهم، لقيامهم بالاعتداء على لاعبي الفريق المنافس بعد انتهاء المباراة، بينما عاقبت اللجنة لاعبي عجمان، أحمد يعقوب ومحمد ناصر ومحمد خالد، ومن دبا، خالد راشد وسيف علي وخميس علي، بالإيقاف ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها سبعون ألف درهم لكل منهم، للمخالفة ذاتها، لتصل الغرامات إلى ما يقرب من مليون درهم، وطال الإيقاف 10 لاعبين.
كانت إدارة نادي عجمان قد قدمت رسالة اعتذار إلى إدارة نادي دبا بعد «الهوشة»، وأصدر نادي عجمان بياناً ونشره على مواقع التواصل، استنكر فيه ما حدث بين اللاعبين وقدم اعتذاره لنادي وجماهير دبا ولجماهير الكرة الإماراتية على ما بدر من لاعبيه، وكانت الواقعة قد حدثت بين لاعبي الفريقين عقب صافرة نهاية المباراة، وبدأت بمشاجرة كلامية قبل أن تتحول إلى تبادل الضرب بين اللاعبين، وتدخل الجهاز الإداري في الفريقين والعقلاء وانتهت الأزمة، إلا أن فيديو الواقعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله عدد من المتابعين وكانت ردود الفعل سلبية، خاصة أن ما حدث صورة تسيء إلى كرة القدم الإماراتية.
ويحتل دبا المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فيما يحتل عجمان المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة.

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