مدرب البايرن يفلت من الإيقاف!

فرانكفورت (د ب أ)

أفلت جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ من تلقي عقوبة إيقاف، رغم احتجاجه بغضب على الحكم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام بروسيا مونشنجلادباخ 2-3 يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وسيتمكن ناجلسمان بذلك من قيادة فريقه بشكل طبيعي خلال المباراة المرتقبة أمام يونيون برلين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم، معاقبة ناجلسمان بغرامة قيمتها 50 ألف يورو (53 ألف و300 يورو)، وقد أبدى النادي تقبله للعقوبة.

وكان ناجلسمان قد احتج بغضب على الحكام إثر طرد المدافع دايوت أوباميكانو في وقت مبكر من المباراة، لكن الاتحاد ذكر أنه لم يفرض عقوبة إيقاف على ناجلسمان، نظراً لأن المدرب لم يخضع للتحقيق من قبل من جانب الاتحاد، وقد اعتذر على الفور بعد سلوكه غير الرياضي، كما قدم اعتذاره ضمن بيان الاتحاد حول تلك الواقعة.