منتخب السلة يكسب الرهان بالتأهل إلى نهائيات آسيا

علي معالي (دبي)



بعد غياب 14 عاماً، عادت السلة الإماراتية إلى التحلق في الأجواء الآسيوية، بالتأهل إلى «نهائيات 2025»، بعد تجاوز الجولة الثانية من التصفيات في قطر، التأهل هذه المرة بطريقة مختلفة، وبعد تعديلات أجراها الاتحادان الدولي والآسيوي على نظام البطولات.

وضمن منتخبنا التأهل إلى المرحلة النهائية، عقب فوزه على الكويت في الجولة الأولى، وفوز قطر على فلسطين في الجولة الثانية، وبالتالي حسمت المنتخبات الأربعة بالمجموعة الخامسة تأهلها قبل نهاية التصفيات بـ 24 ساعة، وهي فلسطين والعراق وقطر برصيد 7 نقاط، وحل منتخبنا رابعاً «6 نقاط»، وودعت الكويت وعُمان التصفيات.

بدأ الخط البياني لمنتخبنا في الصعود مع التتويج بذهبية الألعاب الخليجية في الكويت، حيث قدم مستويات رائعة جعلت الذهب الخليجي يعود من جديد، أضف إلى ذلك النهج الذي اتبعه الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية بضخ دماء جديدة خلال الفترات الأخيرة، سواء في الألعاب الخليجية أو دولية دبي والمعسكرات، مما أكسب اللاعبين الخبرة التي جعلتهم يدخلون التصفيات الآسيوية الأخيرة بشكل مختلف.

وقام التونسي منير بن الحبيب بضم اللاعبين الشباب، محمد الهاشمي «22 عاماً»، حامد عبداللطيف، حسن عبدالله، محمود وسيم «23 عاماً»، راشد أيمن «25 عاماً»، وهم أساسيون في التشكيلة، إضافة إلى خبرة فيصل محمد «26 عاماً»، وأحمد عبداللطيف «29 عاماً»، عمر خالد ومحمد عبداللطيف وقيس عمر وراشد سالم «32 عاماً»، ومعهم جاسم محمد وراشد ناصر «35 عاماً».

من جانبه عبر راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات عن سعادته بالتأهل، وقال: العمل مخطط له منذ 2019، إلا أن أزمة «كورونا» العالمية، حالت دون تنفيذ البرنامج المطلوب، وبعد زوال الجائحة تم ترتيب الأمور من جديد، وكانت بطولة الوحدة في أبوظبي بداية المشوار لمنتخبنا للسير في الطريق الصحيح، وتم عمل إحلال وتجديد بشكل منتظم في الصفوف.

وأضاف: ما يقرب من 95% من لاعبينا الحاليين يشاركون للمرة الأولى في تصفيات آسيا، ولا يوجد لدينا إلا جاسم محمد وراشد ناصر، حيث خاض «الثنائي» التجربة في «نهائيات 2011»، وهذا يعني أننا قمنا بعمل تطوير شامل، وكسبنا الرهان بهؤلاء الشباب.

وقال: قائمة المنتخب مفتوحة أمام جميع اللاعبين في الفترة المقبلة، لمن يؤكد جدارته في الدوري، بأن يكون ضمن قائمة المنتخب خلال بطولة آسيا، والقائمة التي شاركت في التصفيات الحالية بقطر بذلت جهداً كبيراً، لكن من يؤكد براعته مستقبلاً في الدوري له تواجد قوي بالمنتخب.